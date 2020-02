Ingebrigtsen knusende overlegen i sesongdebuten

Filip Ingebrigtsen løp sesongens første 1500 meter i Düsseldorf. Det ble litt som et «barneskirenn».

Filip Ingebrigtsen hadde få problemer med å vinne sesongåpningen innendørs i Düsseldorf tirsdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Filip Ingebrigtsen hadde sine problemer på slutten av sesongen, men det var lite som var problematisk da han debuterte i en ny sesong.

Han vant lekende lett 1500 meter innendørs under World Athletics-stevnet i Düsseldorf i kveld. Tiden ble 3.36,32. Det er ny personlig rekord for ham innendørs. Den satte han forøvrig for ett år siden på den samme arenaen i Düsseldorf.

Det var bare et par mann som ga han motstand til å begynne med i løpet, men på de siste 400 metrene var han knusende overlegen og distanserte en såpass sterk løper som Vincent Kibet. Kibet er rangert som den åttende beste på 1500 meter i verden. Filip Ingebrigtsen er rangert som nummer fem.

