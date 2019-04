United-legende i harnisk: – Spillerne vil kaste Solskjær under bussen

MANCHESTER UNITED – MANCHESTER CITY 0–2

OLD TRAFFORD: Syv tap på de ni siste kampene. Det er den brutale sannheten for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Onsdag kveld ble krisen ytterligere forverret da nabo City var overlegne og vant 2–0 på Old Trafford.

Solskjær måtte innrømme at klasseforskjellen var stor. I Sky Sport-studio satt hans tidligere lagkamerat, Roy Keane og fyrte løs mot dagens United-mannskap.

Iren var en av de aller viktigste brikkene i Sir Alex Fergusons mesterlag og vant Premier League syv ganger, fem av dem sammen med Solskjær.

Både før og etter kampen langet han ut mot spillerne nordmannen har tilgjengelig. Han mener de sviktet Solskjærs forgjenger, og at de vil gjøre det samme med sin nåværende sjef.

– Dette er de samme spillerne som kastet José Mourinho under bussen. De vil gjøre akkurat det samme med Solskjær. Leoparder endrer ikke mønster. Det er for mange bløffmakere i denne klubben til å ta den tilbake til toppen. Standarden har sunket betraktelig de siste årene, både på og utenfor banen, sa Keane før kampstart.

PHIL NOBLE / REUTERS

Veldig kritisk til Pogba

Han var ikke mer imponert etter nederlaget.

– Jeg tror ikke City-spillerne helt kunne tro hvor enkel jobb de fikk. Det ble en lett kveld for dem. City-spillerne så skarpere og bedre ut. United kom aldri i gang, og på målene var de ikke tett nok oppi motstanderen, sa Keane.

PHIL NOBLE / X01988

Iren mener det ikke bør være en managers oppgave å motivere spillerne, det bør de klare selv. Keane tror det er flaut for Solskjær at han etter det brutale nederlaget for Everton måtte diskutere spillernes motivasjon og innstilling i flere dager.

Spesielt Paul Pogba fikk gjennomgå av Keane før kampen. Keane ble bedt om å kommentere et intervju franskmannen gjorde etter firemålstapet for Everton. Da snakket Pogba om at innsatsen spillerne la ned ikke viste respekt for hverken klubben, fansen eller dem selv.

Selvransakelsen gikk imidlertid ikke inn på Keane.

– Jeg tror ikke på det han sier. Det gir ikke mening, og jeg tror ikke at han tror på det selv, sa Keane.

Han fortsatte med å kritisere måten Pogba tar ansvar defensivt når laget må forsvare seg.

– Virkelige toppspillere gjør laget og lagkameratene bedre. Det gjør ikke han. Han spiller for seg selv.

DAN CHUNG / REUTERS

Solskjær: – Det er min jobb

Iren er kjent for å ha sterke meninger, og ikke minst meningers mot. Etter kampen ble Solskjær konfrontert med at Keane hadde kalt spillere for bløffmakere, og spurt om hans gamle lagkamerat tok for hardt i.

– Jeg har alltid hatt et godt forhold til ham, og setter meningene hans høyt. Vi spilte sammen i mange år, og han er en Manchester United-fyr. Det sårer ham like mye som alle andre at vi er så langt bak City. Det er min jobb å sørge for at vi har de rette karakterene her, sa Solskjær.

Han minnet om at i United vil det alltid være et sterkt søkelys på spillerne. Det er noe de må håndtere, og de plikter å legge ned en skikkelig innsats for lag og klubb.