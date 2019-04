Arsenal utnyttet Watfords marerittminutt

Pierre-Emerick Aubameyang scoret oppgjørets eneste mål etter ti minutter. Arsenals toppscorer kunne juble for nettkjenning takket være en real keeperblemme fra Ben Foster, som brukte altfor lang tid med ballen og ga den bort til Aubameyang. Gaboneren scoret fra kort hold.

Med det gjorde han sitt første bortemål siden 2. juledag. Før mandagens oppgjør sto Arsenal-stjernen med syv strake kamper på fremmed gress uten scoring.

– Det føles godt å vinne i kveld. Bortekamper er alltid tøffe for oss, men laget gjorde en god job og alle kjempet for de tre poengene. Vi visste dette ville bli vanskelig, sa Aubameyang til Sky Sports.

Watford hadde egentlig startet best, men like etter baklengsmålet skulle de gul- og svartkledde få nok en nesestyver.

Kaptein Troy Deeney fikk direkte rødt kort for det dommerteamet mente var et slag i ansiktet på Lucas Torreira. TV-bildene ga ikke svar på om det ble gjort med vilje.

Strevde

Arsenal greide ikke å utnytte overtaket, og det var en nerve i kampen til siste slutt.

Til tross for at Watford måtte spille nesten hele kampen med ti mann, skapte de mye offensivt. Nærmest scoring var Adam Masina da han etter 63 minutter fikk kjempetreff og knallet ballen i tverrliggeren fra nærmere 30 meter.

I sluttminuttene rundet Andre Grey Arsenals sisteskanse Bernd Leno, men avslutningen ble blokkert av Shkodran Mustafi i siste liten. Også før pause var det Watford som hadde de beste sjansene.

Til slutt kunne Arsenal-manager Unai Emery puste lettet ut. For første gang denne sesongen holdt London-klubben nullen i en bortekamp i Premier League.

Tett

Med seieren ligger Arsenal på fjerdeplass med 66 poeng. Målforskjell holder laget foran Chelsea, som i tillegg har én kamp mer spilt. Deretter er det to poeng ned til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Tottenham er tabelltreer ett poeng foran Arsenal.

De fire beste ved sesongslutt får spille mesterligafotball til høsten. Liverpool og Manchester City har for lengst stukket av med de to øverste plassene, men det blir en skikkelig dragkamp om de to siste Champions League-billettene. Slik er programmet for kvartetten som kjemper om dem:

Tottenham: Manchester C. (b), Brighton (h), West Ham (h), Bournemouth (b), Everton (h).

Arsenal: Crystal Palace (h), Wolverhampton (b), Leicester (b), Brighton (h), Burnley (b).

Chelsea: Burnley (h), Manchester U. (b), Watford (h), Leicester (b).

Manchester U.: Everton (b), Manchester C. (h), Chelsea (h), Huddersfield (b), Cardiff (h).