Nordmannen prøvde å slå verdensrekord - segnet om etter 19 timer

Eirik Asdøl gikk over 37 mil på ski på under ett døgn.

Eirik Asdøl er sliten og utkjørt. Det er veldig forståelig etter å ha gått nesten 37 mil på ski. Foto: Kjell Nervold

Eirik Asdøl segnet om da han ga seg etter nesten et døgn på ski. Da var han utslitt.

– Han er en harding. Det er en tøff løper som trener veldig mye. Han er tøff i hodet, sier Kjell Nervold.

Den mangeårige langrenns- og fotballtreneren i Jardar kjenner Eirik Asdøl godt. De to har vært på samme lag i sykkelrittet Trondheim-Oslo, men for flere år siden valgte Asdøl å gå til Asker, der det var mer satsing.

Nervold valgt å følge 27-åringen på den utfordringen han hadde gitt seg selv: Prøve å sette rekord i løpet av et døgn. Starten gikk ved Sandungen i Vestmarka lørdag kveld. Han kom til slutt i mål på 18 timer og 50 minutter søndag. Da var det ikke mer å hente.

Løperen begynte å se dårlig og slet med å puste. Trener Ola Kvisle var ikke i tvil. Det var bare å si stopp.

En liten gjeng hadde møtt opp for å heie frem Eirik Asdøl søndag. Foto: Jacob Agner Matheson

Ville så gjerne ta rekorden

Fredag hadde løperen, hans far og flere andre på forhånd skrapt sammen snø og is til ei løype på 3,75 kilometer. Det var der han fikk frem og tilbake i løpet av natten og formiddagen søndag.

Målet var en verdensrekord på 472 km. Alt i løpet av 24 timer.

Mil etter mil. Eirik Asdøl gikk frem og tilbake. Foto: Kjell Nervold

Gikk altfor fort

– Da han startet, ble jeg skremt av den farten han hadde. Han gikk så fort på dårlige forhold, men veldig god glid i snøen/isen. Han fikk noen advarsler på at han gikk for fort. Det var en løper som gikk med ham i starten, men han greide ikke å henge med, sier Nervold, som kom tilbake søndag formiddag.

– Da så vi en helt annen hastighet. En som var helt sluttkjørt. Og da han hadde tatt rekorden på 321 km, som Anders Aukland og Joar Thele gjennomførte tidligere, var han i alle fall fornøyd med det. Kvinnenes verdensrekord er 37,5, valgte, så etter hvert ble det stopp med 37,6.

Anders Aukland hadde få dager tidligere gått 32 km i Nordmarka. Flere løpere begynte å gå mange mil etter at forbudet mot konkurranser med flere kom.

– Det var Eirik som startet denne gimmicken. For en drøy uke siden gikk han 40 km den ene dagen, 50 den andre, 60 den neste og helt opp til 90 km. Deretter ble det 120 og 200 før han prøvde han på dette, sier Nervold.

Eirik Asdøl er tøff i hodet. Han liker utfordringer.

Noen få tilskuere

Det var familie og nære venner som møtte opp som heiagjeng langs traseen, men ikke mange.

Noen få løpere fulgte ham underveis, blant dem Hans Christian Tungesvik. Han og Asdøl bor sammen, og det er Tungesvik som har vunnet Norseman og er triatlet.

Nervold forteller en historie for å forklare hva slags type Asdøl:

– Som 17-åring syklet han Lillehammer-Oslo. Det er ti år siden. Da utmerket han seg. Han var på forhånd bekymret på at han ikke skulle bli sliten. Jeg sa at han ikke skulle være redd for det. Underveis kjørte han på og jeg måtte rope ham tilbake. Da én av de andre ungguttene falt av, dro han tilbake for å hente ham. Det endte med at han nådde oss igjen åtte-ni kilometer fra mål og deretter tauet hele feltet inn. Han ga seg ikke.

Asdøl satser på langrenn, uten å ha kommet helt opp i norgeseliten. Han pleier å ligge rundt 50.-plass. Men utholdende, det er han.