Norsk sjakklubb slo «verdensrekord»: – Jeg er overrasket

Offerspill Sjakklubb arrangerer det som trolig er verdens største online sjakkturnering noensinne.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Magnus Carlsen og klubben hans Offerspill under en 2.-divisjonskamp i sjakk i fjor. Foto: OLAV OLSEN / AFTENPOSTEN

Den norske sjakklubben Offerspill, hvor Magnus Carlsen er grunnlegger og styreleder, arrangerer en 24-timers maratonturnering på internett fra skjærtorsdag til langfredag.

Før turneringen hadde klubben en drøm om å arrangere den største online sjakkturneringen noensinne, og det ser den nå ut til å ha lykkes med.

Fredag formiddag har turneringen hatt over 14.400 deltakere - og det er flere timer igjen.

LEST DENNE? Carlsens sjakklubb inngår millionavtale med omdiskutert spillselskap

– Så vidt vi vet er dette ny verdensrekord. Det er helt strålende at så mange er med. Jeg skal innrømme at jeg er overrasket, men vi hadde et håp om å slå rekorden før turneringen startet, sier Jon Kristian Haarr, som er daglig leder i Offerspill.

Ifølge Haarr hadde turneringen «2019 spring Marathon» den forrige rekorden på 13.439 deltakere.

Donerer 10.000 kroner

Idéen til turneringen fikk sjakklubben da koronakrisen slo inn. Hva med å arrangere en gigantisk turnering, og samtidig donere penger til kampen mot viruset?

– Online-sjakk er i en særskilt posisjon i disse koronatider, og det er veldig mange som spiller dette. Vi tenkte vi kunne slå to fluer i en smekk ved å arrangere et veldedighetsarrangement, sier Haarr.

FÅTT MED DEG DENNE? Han er mest kjent som NRKs sjakkekspert. På fritiden har Torstein Bae en ukjent side.

Offerspill Sjakklubb har donert 10.000 kroner til kampen mot koronaviruset, og oppfordrer både deltakere og skuelystne til å gjøre det samme. Turneringen streamer nemlig utvalgte personer i aksjon gjennom døgnet - blant annet spilte stormesteren Johan-Sebastian Christiansen direkte i seks timer torsdag.

Haarr holdt selv gang i direktesendingen i seks timer i natt - fra midnatt til klokken 6 fredag morgen.

– Jeg kjenner at jeg er trøtt, men dette er samtidig veldig gøy. Jeg har vel spilt spilt i 12 timer, og kvaliteten på spillet mitt har variert en del, for å si det sånn, sier Haarr og ler.

Les også Sjakkstjernen mistet kona

Johan-Sebastian Christiansen deltar på turneringen. Foto: Maria Emelianova

– De er nesten litt «gale»

Turneringen som nå pågår kalles «Offerspill Relief Arena», og arrangeres i samarbeid med sjakknettstedet lichess.org.

Turneringen er åpen for alle som ønsker - og har deltakere fra hele verden. De mest ivrige holder det gående et helt døgn, andre spiller bare et parti. Vinneren er den som har samlet flest poeng etter 24 timer, og det ligger 10.000 kroner i premierpotten.

– Det er overraskende mange som har spilt i ett strekk til nå. Jeg tror de fleste som ligger topp 50 har planer om å spille 24 timer i strekk. De holder det gående og vil virkelig vinne. De er nesten litt «gale», men det står samtidig respekt av dem, sier Haar.

Turneringen startet kl. 18 torsdag og avsluttes samme klokkeslett fredag kveld.

– Jeg håper vi kan nå 16.000 deltakere. Det har vært en jevn økning av deltakere siden starten, så det skal være mulig, avslutter Haarr.