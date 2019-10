Da veteran-NM ble avsluttet, var 90 spillere blitt skadet

TRONDHEIM: Fem spillere dro hjem fra NM i veteranhåndball i Trondheim sist helg med avrevet akilles. Ni fikk bruddskader.

Antall korsbåndskader er ikke ferdig registrert. Men noen ble det.

Totalt ble det registrert 90 skader denne helgen. Men tallet ventes å øke de neste dagene.

Riktignok er skadeantallet redusert sammenlignet med sjokktallene fra forrige gang Trondheim var arrangør, i 2016. Da gikk 14 akillessener rett vest.

– Det førte til at vi presiserte hvor viktig det er med gode sko, oppvarming og taping hvis man har en slack ankel, eventuelt en skinne på et utsatt kne, sier Karine Lee Blomstrøm.

Hun var sykepleier under mesterskapet som denne gangen samlet 1500–1600 deltagere i alderen 33 til 75 år. Den eldste var Ragnhild Grimsrud fra Holmen i Asker. Hun kom hjem skadefri og er klar for NM i Bergen neste år. Allerede da hun var 70 år, var det mange som undret seg over at hun kunne spille.

Fakta: Norgesmesterne i veteranhåndball Ti lag tok gull. Her er finalene: J50: Fjellhammer-Skjeberg 7–6 J45: Tertnes-Byåsen 8–7 J40: Byåsen-Slitu: 14–11 J33: Tertnes-Byåsen 9–18 G60: Norrøna-Fjellhammer 6–4 G55: Nornen vant serien, ble ingen finale G50: Kragerø-Norrøna 4–13 G45: Charlottenlund-Åsane 9–10 G40: Haslum-Urædd 12–6 G33: Charlottenlund-Viking 9–18

NM har entusiastiske spillere

– Veteran-NM er fantastisk, og det er veldig fint at så mange vil spille håndball selv om man blir eldre. Min oppfordring er at alle prøver å være litt bedre forberedt, sier Grethe Myklebust, fysioterapeut og professor ved Senter for idrettsskadeforskning ved Idrettsmedisinsk seksjon, Norges idrettshøgskole.

Hun har over mange år forsket på idrettsskader, spesielt korsbåndskader.

Myklebust tror at litt for mange spillere kommer til et slikt mesterskap kun med «gamle ferdigheter» i bagasjen, men uten ny trening. Da kan overgangen til tre kamper hver dag fredag og lørdag, og kanskje et par kamper søndag for de lagene som kommer til finalen, bli for mye.

– I tillegg er det et sosialt program som det kreves en viss «kondisjon» for å gjennomføre.

Noen veteraner har kanskje ikke løpt eller spilt håndball på mange år, men er kommet sammen med lagkameratene fra yngre år, som kanskje ikke engang bor på samme sted i landet.

– I en idrett som håndball, der det er mange start, stopp og vendinger, er det klassisk at akilles går. Hvis en mer utrent person skal ta en kjempespurt eller foreta en brå vending, kan det være nok at det sier bang.

Myklebust opplyser at det er særlig ett kjønn som rammes, og spillerne er ofte i 40-årsalderen.

– Særlig blant menn er denne skaden en akilleshæl.

Legen ble en nøkkelspiller

Torild Carlsen fra Region Nord, som arrangerte NM, forteller at arrangøren er glad for at antall akillesskader tross alt har gått ned fra sist Trondheim hadde ansvaret. Kanskje er spillerne blitt mer bevisst på å unngå å dra til NM uten trening.

Trondheim hadde i alle fall denne gangen en lege med under hele arrangementet, ved siden av flere sykepleiere og sykepleierstudenter. Flere spillere takket i etterkant for rask og god oppfølging ved skade.

– Vi fikk god respons på det, opplyser sykepleier Karine Lee Blomstrøm, som vet at Bergen, neste års arrangør, vurderer det samme opplegget med en lege som er til stede hele tiden.

Byåsen måtte lide

For lagene som opplevde at spillere ikke kunne være med på banen lenger, kan det betyr mye for resultatet.

Byåsens 45-lag på kvinnesiden ble som eksempel betydelig redusert, og mistet kanskje seieren til Tertnes med tidligere landslagstrener Mette Davidsen som trener. Trøndernes Kate Mogseth Norddal ble skadet i semifinalen mot Sjetne og kunne ikke spille finale, mens Ann-Cathrin Eriksen ble skadet tidlig i finalen. Begge er tidligere landslagsspillere og fortsatt i veldig god form.

Uansett er detviktig å holde seg skadefri, enten det er i veteran-NM eller på landslaget.