Wenger har fått ny jobb

Wenger har vært koblet til den ledige managerjobben i Bayern München, men onsdag ble 70-åringen presentert som FIFAs nye sjef for global fotballutvikling.

Den tidligere Arsenal-manageren vil være hovedansvarlig for å føre tilsyn med og utvikling av sporten for både menn og kvinner over hele verden.

Han blir også en del av International Board (IFAB), som forvalter fotballens regelverk. I tillegg blir Wenger hovedansvarlig for tekniske spørsmål og analyse.

– Jeg ser veldig frem til å ta denne ekstremt viktige utfordringen, ikke bare fordi jeg alltid har vært interessert i å analysere fotball fra et bredere perspektiv, men også fordi FIFAs oppdrag som verdensfotballens styrende organ virkelig er globalt, sier Wenger om sin nye jobb.

FIFA-president Gianni Infantino ønsker franskmannen velkommen på laget.

– Arsène Wengers dype kunnskap og lidenskap for de forskjellige aspektene av spillet vårt skiller ham ut som en av de mest respekterte personlighetene i fotball. Hans ankomst er et nytt eksempel på hvordan vi fortsetter å styrke vårt mål om å bringe FIFA tilbake til fotball og fotball tilbake til FIFA, sier Infantino.

Etter 22 år i jobben ga Wenger seg som Arsenal-manager etter sesongen 2017/18.

På den tiden ledet han laget til tre Premier League-titler, sju FA Cup-titler og ble tapende finalist i både Champions League (2006) og UEFA-cupen (2000).