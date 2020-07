EIK-treneren: – Nå kjente jeg igjen laget

Sondre Norheim blir gratulert av Bubacarr Sumareh og Mathias Perttamo etter kampens første scoring. Helt til høyre kommer også Adonis Brahimi til for å gratulere. Foto: Svein Hagen

EIK var i en egen klasse og sørget for en solid og velfortjent seier over Notodden. Det etter blant annet to scoringer av Bubacarr Sumareh.