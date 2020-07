Berges håp om Europa røk etter nytt tap

Sander Berge og Sheffield United kan se langt etter spill i europaligaen etter å ha tap 0-1 hjemme for Everton i Premier League mandag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sheffield Uniteds Sander Berge kunne ikke hindre at Everton vant 1-0. Dermed er laget klarte ikke laget å ta seg til Europa neste sesong. Foto: PETER POWELL / NTB Scanpix

NTB

Sheffield United-manager Chris Wilder hadde ikke gjort noen endringer i startellever fra forrige kamp mot Leicester. Sander Berge fikk dermed fornyet tillit hos The Steelers.

Laget skulle derimot ryke på sitt annet strake tap. Nå er avstanden fram til sjetteplassen blitt for stor med bare en kamp igjen av denne lange sesongen.

De to duellantene på Bramall Lane virket dessuten også slitne etter et tøft kampprogram i det siste. Den første halvtimen gikk unna uten et eneste skudd mot mål.

Les også Slik jobber landslaget mot skjebnekampen

Les også Berge og Sheffield United kunne hjelpe Solskjær. Det ble vanskelig.

Everton fikk derimot en bangstart etter pause. Richarlison gjorde 1-0 til gjestene på en heading kort etter hvilen. Berge forsøkte å nå opp til frisparket som ble slått inn i boksen, men den lange nordmannen nådde ikke opp og brasilianeren kunne stusse ballen videre i mål.

Wilders menn presset naturligvis på mot slutten for å få sin scoring, men Everton sto godt imot selv om målvakten Jordan Pickford både var god og heldig ved flere anledninger.

Carlo Ancelottis lag kjemper med Southampton om 11.-plassen med en kamp igjen å spille.

I den andre kampen som ble spilt klokken 19.00 mellom Brighton og Newcastle endte målløs.