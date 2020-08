Solbakken-video spres: – Hvis dere vinner mot Manchester United, så skal dere få bonusen min

En video av Ståle Solbakken i garderoben spres i sosiale medier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ståle Solbakken på sidelinjen under kampen mot Istanbul Basaksehir. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

Solbakken var naturlig nok i perlehumør etter at FC København leverte en knallsterk returkamp i Europa League mot de tyrkiske seriemesterne Istanbul Basaksehir onsdag kveld. Med 3–0-seier hjemme i Parken venter kvartfinale mot Manchester United.

I hjemmegarderoben etter kampen var stemningen særdeles god. Og da Solbakken tok ordet, og noen spillere smilte og lo og nevnte noe om bonus, så nordmannen sitt snitt til å skape enda bedre stemning. På spøkefullt vis sa han dette til spillerne:

– Hvis dere vinner mot Manchester United, så skal dere få bonusen min, noe som vil sørge for at dere ikke har noen bekymringer resten av livet, sa Solbakken til stor applaus fra spillerne, i en video på Twitter.

Videoen er så langt likt av 527 personer, mens 67 har retweetet og kommentert den.

Les også Maktdemonstrasjon av Solbakken: Nå venter duell mot Solskjær

Ståle Solbakken gir klar beskjed til FCK-spillerne. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Tekstet med Solskjær

Kvartfinalen mot Manchester United spilles i Köln mandag. Alle kampene er flyttet til nøytral grunn.

Mandag blir det altså en norsk trenerduell mellom Solbakken og Ole Gunnar Solskjær. Under pressekonferansen etter kampen i Danmark tok Solbakken opp telefonen og leste opp en SMS-utveksling han har hatt med Solskjær.

Solskjær sendte SMS til Solbakken både før og etter kampen, rett før hans eget Manchester United-lag skulle ut mot Lask i sin kvartfinale.

– Jeg fikk en beskjed fra ham før kampen. Hvis jeg ikke har slettet den, skal dere få den her. «Vi sees i Köln», skrev han før kampen. Jeg svarte at jeg ikke var 100 prosent sikker, men at vi er klare. Han sendte tommelfinger opp, og jeg svarte med tommelfinger opp, sa Solbakken.

– Så skrev han «hell og lykke». Etter kampen har han skrevet «vi sees, nå må bare vi også gå videre». Nå skal jeg svare ham med «hell og lykke», sa Solbakken mens han tastet på telefonen.

Vi har prøvd å komme i kontakt med Solbakken torsdag, men har ikke fått svar.

Les også Stjerneinnbytter ordnet seier for Solskjær. Manchester United enkelt videre til kvartfinale.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United spilte mot Lask på Old Trafford. Foto: CARL RECINE / X03807

Blir historiske

Solskjærs menn hadde hele 5–0 å gå på mot østerrikerne og med 2–1-seier hjemme var avansementet aldri i fare.

Solbakken venter en vanskelig kamp mot Solskjærs lag.

– Hvis Manchester United spiller på hele sitt register, kan det bli stygt. Vi skal ha stor respekt for laget som ble nummer tre i Premier League, som har en lang rekke uten tap og slår ut LASK med B-laget, sa han.

– Det er ikke slik at jeg hører Champions League-hymnen ennå, spøkte Solbakken med henvisning til at vinneren av turneringen får en direkteplass til Champions League neste sesong.

FC København er uansett klar for sin første kvartfinale i en europacupturnering.

Det fikk danske medier til å dra frem superlativene. Ekstrabladet skriver at det var en «magisk FCK-bedrift», at matchvinner Jonas Wind var «enestående», og at FCK måtte «nyte ham mens de kan». B.T. skrev på sin side at Wind og Rasmus Falk var «helt geniale».

Det er også første gang to norske trenere møtes i en sluttspillkamp i en europaturnering:

Trond Sollied (Olympiakos) og Per Mathias Høgmo (Rosenborg) møttes i et gruppespill i Champions League tilbake i 2005.

I Europa League var Ronny Deila Celtic-sjef da de møtte Molde og Ole Gunnar Solskjær i gruppespillet i 2015.

Deila, Åge Hareide, Nils Arne Eggen og Solbakken har også møtt på hverandre med ulike lag i kvalifisering til enten Champions League eller Europa League.