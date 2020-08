Eliteserien direkte: Kan Molde ta tilbake serieledelsen?

DEL

Dermed altså ingen Magnus Wolff Eikrem for Molde i dag. Han er heller ikke i troppen. Midtbanespilleren har enda ikke spilt 90 minutter for Molde denne sesongen og fikk bare 21 minutter som innbytter i forrige kamp mot Vålerenga. Molde har altså vært nøye med å styre spilletiden hans denne sesongen og det har vært flere kamper hvor han vært usikker inn mot kampen. Nå står han altså over en kamp for første gang denne sesongen.