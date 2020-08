Sandviken snudde til seier mot Avaldsnes

Sandviken lå under 0-1, men snudde til 3-1-seier over Avaldsnes i Toppserien i fotball for kvinner søndag.

Avaldsnes tok ledelsen da Robyn Elizabeth Decker scoret bare noen minutter ut i første omgang. 33-åringen satte ballen i eget nett for Avaldsnes etter 18 minutter. Sandviken tok ledelsen ved Vilde Hasund fire minutter senere. Ved pause sto det 2-1 til Sandviken. Etter 78 minutters spill scoret Sandviken ved Kennya Cordner. Det var Sandvikens første seier i årets sesong. Etter oppgjøret har både Avaldsnes og Sandviken fire poeng. Veronika Fjeldvær var dagens dommer. 82 tilskuere var til stede på kampen på Avaldsnes Idrettssenter. Avaldsnes møter Røa 7. august, og Sandviken spiller neste kamp mot Rosenborg dagen etter.