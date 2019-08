«Når Moldes smarte teknikere får det til å gli, spiller ingen norske lag vakrere fotball.»

Viking-kampen viste hvorfor Moldes finstemte angrepsspill ikke har fått laget til å distansere alle de andre. De trenger mange forsøk på å få ballen i mål.

Ser vi på tabellen, ser det ikke slik ut, for Molde har scoret klart mest (over to mål per kamp). Men med sitt tekniske og talentfulle angrepsspill burde de ha laget langt flere.

Der ligger håpet for dem som jager etter – at Molde skal gå i stå angrepsmessig. Mange misbrukte sjanser pleier å sette spor i et lag.

Mot Viking var Molde så overlegne at det ikke burde vært spennende i det hele tatt. Men først i det siste kvarteret kom målene som ga 2–0. Begge kom fra innbyttere. Men når disse to innbytterne var Leke James og Daniel Wolff Eikrem, så var det nesten som ventet.

Selv mens disse to satt på hvilebenken, var Molde mye bedre spillemessig mot et Viking som slett ikke dummet seg ut, og som er et av de lagene som har gjort positivt inntrykk denne sesongen.

Vegard Grøtt

Og så Glimt da

Tabellen forteller faktisk at Molde, til tross for sin overlegenhet, bare leder matematisk. Bodø/Glimt kan gå helt til topps med uttelling i de tre kampene de har til gode på Molde.

Odd kan rykke helt opp i ryggen på Molde, og Brann henger med, i hvert fall i medaljekampen etter 3–0 mot Ranheim. Men har ikke Brann en mislykket sesong?

Jo, definitivt i cupene, og delvis i serien også. Men årets eliteserie vil ikke løse seg opp, det er jevnt over alt, både blant svake og bedre lag.

Da passer det vel at Strømsgodset slår Glimt mandag kveld, slik at også hullet nederst på tabellen tettes.

At det er slik, kan tas til inntekt både for at kvaliteten er god og at den er dårlig. Det er derfor lagspill er så greie. Prestasjonene er så lite målbare at nesten ethvert argument kan brukes.

Veldig gjerne Molde

Men vi kan i hvert fall slå fast dette: Når Moldes smarte teknikere (det er bortimot 20 av dem) får det til å gli, spiller ingen norske lag vakrere fotball.

Vi våger ikke å tippe Molde-gull ennå. Men de har vist så mye stasfotball at de veldig gjerne må vinne serien i år.

Molde er vårt største håp i Europa-spillet også, så det skjer mye på Nordvestlandet denne sesongen. Kristiansund overbeviser igjen, og Aalesund klarer nok opprykk i år.