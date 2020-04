Brækhus ba om dopingtester. Nå har hun fått svar.

Den norske boksestjernen Cecilia Brækhus etterlyste denne uken uteblivende dopingtesting under koronakrisen. Nå lover WBC-president Mauro Sulaiman tiltak.

Cecilia Brækhus har fått planene for 2020 kastet fullstendig om. Lørdag fikk hun beskjed om at proffbokserne snart han dopingtestes igjen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det var i et intervju med Nettavisen at «The First Lady» med VM-titler i WBC, WBO, IBO, IBF, WBA og IBO slo alarm om manglende dopingtesting i USA.

Brækhus ligger som vanlig i trening i høyden i Big Bear Lake i California.

Til ESPN tidligere denne uken opplyste WBC-presidenten Sulaiman at hans forbund planlegger å gjenoppta testing av utøvere på vilkårlige tidspunkter.

– Vi er klare. Det handler nå bare om at laboratoriene bekrefter hvor testing kan bli gjennomført. Vi er i dialog med VADA (Voluntary Anti-Doping Agency), og de setter sammen en passende protokoll for å starte testingen for Clean Boxing Program. Vi er i forkant på mye av administrasjonsarbeidet, og vi vil veldig snart gjennomføre overraskelsestester på vilkårlige tidspunkter, sier han.

Brækhus jubler og liker vedtaket.

– Det er veldig, veldig positivt, sier hun til Nettavisen.

– Det er en lettelse for meg og veldig mange. Det viser at det definitivt er nyttig å snakke om det.

Det var meningen at Brækhus skulle forsvart sine VM-belter mot Jessica McCaskill i Maryland i forrige uke. Det oppgjør ble utsatt på ubestemt tid.

Brækhus har ikke vært i ringen siden hun slo argentinske Victoria Bustos 1. desember.