Mobilen til Haaland gikk varm etter målshowet. En melding betydde ekstra mye.

LUBLIN, POLEN: – Uff. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg gått ut av tellingen, sier Haaland når Aftenposten spør hvor mange som har tikket inn på mobilen etter at han leverte ni mål i en og samme kamp.

På spillerhotellet i Lublin sitter en meget fornøyd Haaland og forteller om opplevelsen mot Honduras. Likevel har han blandede følelser fordi Norge enda ikke er videre i VM.

Medieansvarlig for U20-landslaget, Mats Theie Bretvik, bryter inn og foreslår at Haaland kan fortelle hvor mange meldinger det har kommet på bildedelingstjenesten Instagram.

– Nei, det får du sjekke selv. Jeg skal ikke være «cocky», svarer han.

FIKK DU MED DEG DENNE? Slik reagerer fotballverdenen på Haalands elleville målrekord: «Tidenes beste»

Fakta: Erling Braut Haaland Posisjon: Spiss Aldersbestemte landskamper: 46 Mål: 30 X

Videoen fra mormor og morfar

Etter nimålsbragden har 18-åringen lagt ut to bilder. Begge bildene har rundt 55 tusen likerklikk.

Det ene har 1200 kommentarer, det andre 1500. Blant gratulantene er A-landslagets Joshua King, tidligere lagkamerat i Red Bull Salzburg Fredrik Guldbrandsen og flere av de nåværende lagkameratene i den østerrikske mesterklubben.

Sondre Moen Myhre / Aftenposten

Men det var ikke gratulasjonene fra andre fotballspillere som varmet hjertet til Haaland mest.

– Det er nok den fra mormor. Jeg fikk en video på Snapchat av at hun og morfar sa i kor «Gratulerer så mye, Erling. Vi er stolte av deg». Det var nok den beste.

– Ikke de fra Joshua King eller Salzburg-guttene?

– De er ganske høyt oppe på listen de også, men mormor og morfar går hakket over.

Kan spille for det engelske landslaget

I etterkant av den utrolige prestasjonen har 18-åringen skapt overskrifter verden rundt. I britisk presse har blant annet The Guardian skrevet om at Haaland kan gjøre et landslagsskifte fra Norge til England.

Haaland er nemlig født i Leeds og har enda ikke debutert for det norske A-landslaget.

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det. Jeg vet ikke om de vil ha meg til England, eller om det er mediene som vil ha meg, sier han.

Til de som er bekymret for at stortalentet skal ryke for Norge har han følgende beskjed:

– Jeg er norsk, og jeg er stolt over det.