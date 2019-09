Byberg og de andre norske langt bak på VM-tempo

Garejeva tok gullet til tross for at hun stoppet helt opp etter å ha kjørt feil i forkant av at hun skulle inn på oppløpet i engelske Harrogate.

Verdensmesteren var 3,61 sekunder foran Shirin van Androoij fra Nederland på sølvplass, mens hjemmehåpet Elynor Backstedt tok bronsen. Hun var slått med snaue 11 sekunder.

Anne Dorthe Ysland fra Gauldal endte på 29.-plass, men var hele ett minutt og 38 sekunder bak.

– Det var helt greit, men ikke helt slik jeg hadde håpet på. Jeg hadde litt problemer i de skarpeste svingene. Det var nesten så jeg måtte stoppe opp i hver eneste sving. Det var vanskelig og bløtt, men det er en del av gamet, sa Ysland til TV 2.

Tuva Byberg fra Stavanger ble slått med 13 sekunder av sin lagvenninne og endte på 32.-plass.

– Det var en mye tyngre løype enn jeg hadde trodd. Jeg var ganske enkelt ikke sterk nok, sa Byberg.

Juniorkvinnene kjørte 13,7 km i en kupert løype med en del tekniske utfordringer spesielt under de våte og sleipe forholdene som rådet i Harrogate.

På juniorherrenes tempo senere mandag er det Fredrik Finnesand fra Sandnes og Johannes Staune-Mittet fra Lillehammer som skal forsvare de norske fargene. Distansen er 27,4 kilometer.

Tirsdag er det U23-mennene og kvinner elite som skal i aksjon i tempoløypa.

