Rosenborg-spiller straffes med flere kampers utestengelse for albueslag

Rosenborgs David Akintola er ilagt tre kampers karantene for måten han brukte albuen mot Vålerengas Sam Adekugbe i eliteseriemøtet lagene imellom nylig.

– Vi tar beslutningen til etterretning, skriver RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug i en tekstmelding til Aftenposten.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye sier at de ikke vil anke.

Karantenen ble klar etter at disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund har sett nærmere på og behandlet den mye omtalte episoden.

I utvalgets redegjørelse, som er lagt ut på Norges Fotballforbunds nettsider tirsdag, heter det at «albuen traff hodet til Adekugbe med stor fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensiale».

Videre henvises det til at dommertrioen ikke fikk med seg episoden, og at disiplinærutvalget således kan straffe spillere som begår regelbrudd som normalt ville ført til utvisning.

«Disiplinærutvalget har konkludert med at Akintola har handlet på en slik måte at han skal sanksjoneres for hendelsen», skriver utvalget.

Mildere enn Bamba

I redegjørelsen trekkes det en parallell til episoden der Branns Daouda Bamba fikk fire kampers karantene for albuebruk mot Tromsøs Simen Wangberg nylig.

«Disiplinærutvalget mener at foreliggende sak er noe mildere enn Bamba-saken. Det vises til at kraften i slaget er noe mindre og at graden av forsettlighet anses høyere i Bamba-saken», heter det i begrunnelsen for Akintola-straffen.

Utvalget poengterer også at handlinger som den RBK-spilleren gjorde seg skyldig i, verken kan «tolereres på en fotballbane eller generelt i samfunnet. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon».

I formildende retning legges det vekt på at spilleren og klubben har beklaget hendelsen.

Horneland beklaget

RBK-trener Eirik Horneland har i etterkant av kampen mot Vålerenga 1. september innrømmet at Akintola gikk over streken.

– Vi har sett situasjonen om igjen og ser at David mister emosjonell kontroll, og reagerer på en måte som ikke er i tråd med ønsket atferd i Rosenborg, sa han til klubbens nettsider.

Det var generelt høy temperatur i oppgjøret i Oslo. Rosenborg-kaptein Mike Jensen ble utvist allerede før pause.

Kampen endte 1-1.

