Derfor fikk Brann-spissen strengere straff enn Rosenborg-spilleren

Rosenborgs David Akintola ble tirsdag idømt tre kampers karantene, kort tid etter Daouda Bamba fikk fire kampers karantene for å bruke albuen på Simen Wangberg.

Da Akintola fikk dommen i disiplinærsaken sin etter at han brukte albuen i en duell med Vålerengas Sam Adekugbe søndag 1. september, var det nærliggende å sammenligne situasjonen med den som var mellom Branns Daouda Bamba og Tromsøs Simen Wangberg.

Norges Fotballforbunds disiplinærutvalg falt ned på å gi Akintola én kamp mindre enn Bamba.

Nestleder i utvalget, advokat Andreas Holmsen-Ringstad, forklarer det slik:

– Saken ble vurdert opp mot Bamba-saken. Så mener man at den skiller seg noe fra den i form av graden av forsett. Bamba-saken er et lite hakk mer alvorlig, sier Holmsen-Ringstad.

– Det er alvorlighetsgraden som skiller dem?

– Ja, det er alvorlighetsgraden av selve situasjonen. Det er forskjellen på tre og fire kamper, sier Holmsen-Ringstad.

Berit Roald / NTB scanpix

Kamp om ballen

I dommen skriver disiplinærutvalget at: «Foreliggende sak er noe mildere enn Bamba-saken. Det vises til at kraften i slaget er noe mindre og at graden av forsettlighet anses høyere i Bamba-saken».

Sakene skiller seg også ved Bamba albuet Wangberg mens ballen var et annet sted på banen, mens Akintola og Adekugbe kjempet om ballen da Akintola brukte albuen på Vålerenga-backen.

Wangberg pådro seg hjernerystelse i møtet med Brann-spillerens albue, mens Vålerenga spilte videre etterpå.

Rosenborgs Akintola ble imidlertid vurdert etter en bestemmelse som egentlig har to kamper som tak. Retningslinjene gjorde likevel at den ble bedømt strengere.

– Retningslinjene er bare veiledende. Vi kunne i prinsippet gitt fire, men vi mener at tre er det riktige, sier advokaten.

Anker ikke

Disiplinærutvalget skriver at: «I formildende retning legges det vekt på at spilleren og klubben har beklaget hendelsen».

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug sier at klubben «tar beslutningen til etterretning».

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye bekrefter at Rosenborg ikke vil anke.

Utestengelsen betyr at Akintola mister Rosenborgs kamper mot Lillestrøm (hjemme), Mjøndalen (borte) og Brann (hjemme).