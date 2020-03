Krüger vil verne femmila i Holmenkollen: – Et av de gjeveste rennene man kan vinne

Var søndagens femmil i Holmenkollen den siste vi så i verdenscupen? Simen Hegstad Krüger (26) håper ikke det av hele sitt hjerte.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Simen Hegstad Krüger ber FIS beholde femmila i Holmenkollen. Foto: Terje Pedersen

NTB-Egil Sæther

Langrennsdirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS) luftet ideen om å droppe hele femmila i Holmenkollen overfor VG tidligere denne uken.

Siden har temaet blitt heftig debattert, og meningene er delte. Enkelte mener at Kollen-femmila ofte kommer på et ugunstig tidspunkt rett etter mesterskap.

Andre mener at det kunne vært flere konkurranser spredt over flere dager, inkludert en sprint.

Les også Dyrhaug forbereder seg på livet utenfor landslaget – nekter å gi opp VM-drømmen

Les også FIS-toppen avviser alle angrep på femmila

Deltagelsen i selve manndomsprøven i internasjonal langrenn har falt i de siste årene.

Søndag var det 57 på startstrek, og franskmennene var for eksempel ikke med. I fjor stilte bare 45 opp. Årets før var det 72.

Simen Hegstad Krüger (til høyre) og Emil Iversen på femmila i Holmenkollen søndag. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Tradisjon

Der en løper som Johannes Høsflot Klæbo ikke er fremmed for å prøve en 15 kilometer fellesstart, er ikke Oslo-gutten Simen Hegstad Krüger enig i det.

Lyn-løperen er oppvokst i Oslo og har også prøvd teltlivet i forbindelse med femmila. Søndag gikk han inn til 2.-plass bak russeren Aleksandr Bolsjunov.

Les også Bolsjunov sterkest i Kollen-tåken – tredje år på rad uten norsk seier

Les også Norsk kjempetropp til Kollen-festen

– Jeg synes absolutt at femmila er et renn som vi bør holde på. Det er et av de rennene med sterkest historie, og om den forsvinner, tar vi bort noe av hjertet i langrennssporten, sa Krüger.

– Det er nok showrenn og korte fellesstarter i løpet av en sesong, og det å ha et spesielt renn her på tampen av sesongen, det synes jeg er veldig viktig. Jeg håper at de som setter rennprogrammet også ser det, fortsatte han.

Tiltak

Krüger mener langrennspolitikerne må se på tiltak som gjør at flere nasjoner velger å sende sine løpere til Oslo og Norge på tampen av en lang sesong.

– Det er synd at enkelte nasjoner som Frankrike ikke er her. Kanskje må man se på hvordan man hjelpe dem økonomisk slik at de har råd til å komme hit for å konkurrere. Det å droppe femmila vil være utrolig synd, mener 26-åringen.

Han tror at hele det norske publikummet mener at det er noe spesielt med femmila.

– Foruten mesterskap ser jeg på det som et av de gjeveste rennene man kan vinne. Det tror jeg også at veldig mange av utøverne mener selv om de synes at fem mil er langt å gå selv. Det er et løp vi må kjempe for å beholde.