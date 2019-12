Golfoverraskelsen om de uvirkelige månedene: – Jeg kunne jo nesten skrevet bok

Kristoffer Ventura sjokkerte hele Golf-Norge da han sikret seg plass på PGA-touren i juli. 24-åringen innrømmer imidlertid at første halvdel av 2019 var tung.

Kristoffer Ventura har et lysende 2020 i vente. Foto: Steve Helber / AP

For selv om 24-åringen nå både har OL-spill for Norge og PGA-tourer å se frem til i 2020, så det ikke like lyst ut i starten av 2019 for Ventura.

– Det første halvåret i 2019 hadde jeg ikke mye å gjøre, for jeg hadde ikke noe sted å spille. Det var utrolig tøft mentalt. Det første halvåret i 2019 var slitsomt, og det var vanskelig å være tålmodig.

– Så løsnet det.

Ventura snakker om da han først ble nummer tre i en veldedighetsturnering i Sør-Carolina før han vant Korn Ferry Tour-turneringen Pinnacle Bank Championship i Nebraska i slutten av juli. Seieren sørget for fast plass på PGA-touren i 2020.

– Kunne skrevet bok

Det hadde han ikke sett for seg tidligere på året da han prøvde å kvalifisere seg til turneringer hver mandag. Han beskriver det som veldig tøft.

– Hadde jeg ikke fått den muligheten i Sør-Carolina, vet jeg ikke hvor jeg hadde vært. Det var den eneste sjansen jeg hadde. Men da jeg fikk sjansen, tok jeg den. Det å sitte her, like før 2020, og ha fått PGA Tour-kortet, er ganske utrolig. Jeg kunne jo nesten skrevet bok om dette året her!

Som han sier selv – han gikk fra å ha «ingenting» til å vinne en turnering og plutselig ha skaffet seg PGA Tour-kort på bare to måneder.

– Det er ganske surrealistisk. Jeg lyver hvis jeg sier noe annet. Jeg hadde ikke trodd at alt skulle skje så fort.

Er mye med Hovland

Forholdet til Norges andre golfstjerne Viktor Hovland er godt. De bruker mye tid sammen.

– Jeg liker ham godt. Vi henger mye sammen. Alt som han gjør, er bra for alle sammen. Det er ikke vits å være misunnelig selv om Viktor har gjort det veldig bra. Når nordmenn gjør det bra i golf, øker det oppmerksomheten. Og det er det beste.

Prestasjonene til Ventura har variert i 2019. Han snakker om veldig små marginer som kan gjøre at han kommer enten topp ti eller langt nede på resultatlistene.

– Jeg tror ikke folk innser hvor små marginer det er. Hvis man blir oppgitt hver gang man blir nummer 60, kan man få en tøff karriere. Man må ta vare på alle mulighetene man får, sier han og engasjert fortsetter:

– I min første måned som proff ble jeg veldig oppgitt om jeg ble nummer 20 eller 30, for som amatør er man vant til å enten vinne eller så teller det ikke i det hele tatt. Jeg er blitt mer moden nå og blir ikke like sur nå om jeg gjør det dårlig. Jeg vet at jeg kan spille veldig bra dagen etter. Ting snur veldig fort.

Viktor Hovland (venstre) og Kristoffer Ventura tilbringer mye tid sammen både på og utenfor golfbanen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

OL er et mål

I august venter OL for de norske golferne. Det er noe Ventura gleder seg til.

– Å være med på OL-laget og representere Norge er noe jeg har drømt om. Det er vanskelig å beskrive, men det hadde vært utrolig kult å være med. Men først må jeg gjøre jobben og sørge for at jeg kommer med. Jeg tar ingenting for gitt, understreker Ventura.

Han har mye fritid når han ikke spiller turneringer. Han forteller at dagene ofte er lange og at det blir mye golf.

– Mesteparten av dagen går bare til golf. Jeg vil jo bli så god som mulig, så jeg bruker mye tid til å studere meg selv. Jeg må kontrollere det jeg kan kontrollere. Men det er viktig å koble av også. De få timene jeg har igjen, bruker jeg å se på film og å spise med for eksempel Viktor.

– Ja, vi bor mye sammen. Det er hyggelig. Vi prøver å gjøre ting samme, som å spise en del middager. Men det er jo et helt annet liv, det er et egoistisk liv, skyter Hovland inn.

Liv etter golfen

Hva med livet etter golfen for Ventura?

– Jeg studerte ferdig på college og har en business-grad. Men jeg har ikke noe plan om å drive med noe business, annet enn min egen i golfen. Jeg har ikke noe plan B. Jeg har aldri hatt det heller.

– Hva ville du gjort om du ikke hadde blitt golfproff?

– Tja ... Jeg var ganske god i fotball før. Jeg er glad i musikk. Jeg kan ikke spille noe instrumenter enda, men vi får se. Også tror jeg at militæret hadde passet meg. Men det er nok best at jeg ble god i golf, sier han med et stort smil rundt munnen.

