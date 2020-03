Skiforbundet permitterer 96 ansatte - har tapt 30 millioner på få uker

Norges Skiforbund har tapt 30 millioner kroner som følge av viruspandemien, og det legges opp til kutt på 50 millioner. 96 ansatte permitteres.

Ingvild Bretten Berg i Norges Skiforbund kaller situasjonen alvorlig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB-Stian Grythaugen

Styret og et internt nedsatt kriseutvalg har den siste tiden gått gjennom og kartlagt konsekvensene situasjonen rundt koronaviruset så langt har fått for forbundet.

– Viruspandemien slo inn på absolutt verst tenkelige tidspunkt for Norges Skiforbund. Vi har vår hovedsesong for arrangementer og store turrenn i mars og april, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg til NTB.

Avlyste skirenn på norsk jord, blant dem deler av Raw Air-turneringen i hopp og andre del av langrenns-NM, bidrar til at forbundet har tapt 30 millioner kroner på kort tid.

Virussituasjonen skaper også usikkerhet knyttet til ytterligere 20 millioner kroner i planlagte inntekter.

I sum gjør det at forbundet har måttet ta drastiske grep. De siste dagene er rundt 50 millioner kroner kuttet fra det opprinnelige budsjettet for 2020.

Fra kommende mandag er også 96 medarbeidere helt eller delvis permittert fra sine jobber.

Dobbel uflaks

All idrettslig aktivitet ble på kort varsel stanset eller besluttet gjennomført for tomme tribuner tidligere denne måneden. Det rammet en rekke skiarrangementer, blant dem verdenscuprennene i nordiske grener i Holmenkollen og Raw Air.

Hoppturneringen ble avlyst i forkant av rennene i Trondheim. Dermed gikk store deler av arrangementet i Granåsen i vasken, og til skiflygingsavslutningen i Vikersund kom hoppeliten seg heller ikke.

Bretten Berg påpeker at brorparten av utgiftene skiforbundet hadde i tilknytning til arrangementene allerede var påløpt.

– Det er helt umulig å ta ned en eneste kostnad på så kort varsel. Raw Air-rennet i Trondheim ble avlyst på en times varsel, påpeker generalsekretæren overfor NTB.

– En del av inntektene som er knyttet til disse arrangementene kommer også først når de er avholdt og sendes ut til folk gjennom TV-skjermen, sier legger hun til.

Generalsekretæren viser også til at værgudene satte en stopper for det ene verdenscuprennet i alpint i Kvitfjell.

– Det var dobbel uflaks, fastslår hun.

Kutter i lønn og honorarer

Nå jobbes det på spreng i skiforbundet med å se på konsekvensene av kostnadskuttene som er besluttet.

På spørsmål fra NTB om hvor kuttene tas, svarer generalsekretæren at «vi kutter egentlig over alt».

– Nå har vi stoppet alt av reiser og aktivitet fram mot sommeren, samtidig som vi ser på om høstens planer må gjøres om, sier Bretten Berg.

Generalsekretæren opplyser at den sportslige ledelsen i de ulike grenene jobber med kutt som kan gjøres hos dem. Et grep kan være at treningssamlinger som er planlagt i utlandet kan bli flyttet hjem til Norge.

Den administrative og sportslige ledelsen, samt skistyret, har også «individuelt gjennomført kutt i lønn og styrehonorarer».

Håper på regjeringshjelp

Bretten Berg nøler ikke med å kalle situasjonen eget forbund befinner seg i for svært alvorlig. Hun åpner for at det kan bli nødvendig med ytterligere tiltak.

Samtidig håper hun at forbundet har gjort raske og effektfulle grep som vil dempe effektene av viruskrisen når situasjonen normaliserer seg.

Kulturdepartementet la i forrige uke fram en krisepakke på 600 millioner kroner til norsk idrett og frivillighet. Den er ment å gjelde for mars og april måned. Inntil videre er det ikke klart hvordan pengene i pakken skal fordeles.

Bretten Berg sier skiforbundet har store forventninger til å bli tilgodesett.