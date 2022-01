Koronaramma Sola vann i Larvik

Kristina Sirum Novak spelte ein svært solid match mot Larvik og var kampens store spelar med sine åtte mål.

Til trass for at Sola ikkje hadde fått trent saman sidan fredag etter ein positiv koronatest i laget, kunne Sola reise heim frå Larvik med to poeng i bagasjen.

