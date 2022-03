Dame- og herrestafetten kan forsvinne: - Det er veldig synd

FALUN/OSLO (VG) Mens blandet stafett gjorde comeback i verdenscupen etter 20 år, takket Therese Johaug (33) for seg. Hun liker ikke ryktene om at kvinne- og herrestafetten kan forsvinne allerede i neste OL.

PUNKTUM FINALE: Therese Johaug sammen med Jessie Diggins etter søndagens blandet-stafett. Amerikanerne vant stafetten i det som ble Johaugs farvel med verdenscupsirkuset.

– Jeg har hørt og synes det er veldig synd, sier Johaug til VG.

– Denne stafetten kan så absolutt være noe for mesterskap. Men jeg synes ikke de skal ta vekk dame- og herrestafetten, sier hun etter sin aller siste stafett for Norge.

Ifølge landslagstrener Ole Morten Iversen er programmet lagt for VM i Planica kommende vinter og det påfølgende VM i Trondheim. Men FIS og IOC skal vurdere å erstatte de to tradisjonelle langrennsstafettene med mixed-varianten allerede under OL i Italia om fire år.

– OL er gigantisk og langrenn har mange øvelser. Man ønsker å kutte ned på antall øvelser for å få andre inn. Så vidt jeg vet handler det blant annet om kombinert for damer. Langrenn blir utfordret på at noe må ut. Et forslag er jo da at stafettene på den tradisjonelle måten forsvinner og at en mixed stafett erstatter dem, sier Iversen.

Blandet-stafetten ble så tett og jevn som de fleste forventet, med 11 lag som lenge var med og kjempet om seieren. På slutten avgjorde Jessie Diggins mot Therese Johaug og finske Krista Pärmakoski.

– Jeg vet ikke om de vil satse på mixed-stafetten, men jeg synes den er morsom og det er bra om denne øvelsen kan legges til i mesterskap. Den er bra tilskuere, sporten og for nasjoner med mindre lag, sier Diggins - som jublet vilt for USA-triumfen.

– Da må kanskje noe annet ut?

– Jeg vet ikke, men jeg synes øvelsen kan legges til de øvelsene vi allerede har, svarer Diggins.

Hele den norske langrennsleiren er oppmerksom på hva som kan være under oppseiling.

– Jeg vil gjerne ha begge deler, men det skal godt gjøres at vi får enda en langrennsøvelse inn på OL-programmet. Hvis noe nytt skal inn så må noe ut. Jeg tror - understreker tror - at den tradisjonelle stafetten lever farligere enn teamsprinten, sier herretrener Eirik Myhr Nossum.

– Det handler om at mangfoldet er større på en teamsprint enn deto vanlige stafettene med fire jenter eller gutter hvor færre nasjoner kan stille med konkurransedyktige lag til å gjøre det spennende nok lenge nok, beskriver han.

Frida Karlsson gikk Sverige inn til på 4. plass på hjemmebane.

– Jeg synes denne stafetten skal med i mesterskap. Flere land henger med når det kreves at bare to løpere av hvert kjønn henger med. Det er mer kul enn at det bare handler om Sverige og Norge, sier hun.

Karlsson ønsker ikke å mene noe om hvilken distanse som eventuelt bør ut av de seks langrennsølvelsene i VM og OL.

Therese Johaug fikk følge av syv-åtte lag på vei ut på den siste 5-kilometeren. I de bratte bakkene kvittet hun seg med noen av lagene, men USA I og Finland I holdt følge. I bakkene ned mot stadion ble Johaug forbikjørt av Jessie Diggins.

På den siste runden fortsatte Diggins å kjøre og USA vant foran Finland og Norge. Johaug ble spurtslått av Krista Parmakoski. Sverige I tok 4. plassen.

– Jeg gjorde mitt beste, men i dag var det ikke godt nok. Jeg måtte bare prøve å riste dem av meg, men Jessica var litt sterkere og Parmakoski kom på slutten, sier Johaug til TV 3.

– Det holdt til en 3. plass. Uansett tar jeg med meg en fantastisk sesong og karriere, ikke minst.

Det begynner å bli noen år siden mixstafett var på programmet i langrenn sist - i finske Kuusamo i desember 2002.

Siden den gang har skiskytterne hatt suksess med både mixstafett og parstafett. Mixstafetten kom på skiskytternes VM-program fra 2005, parstafett ble VM-øvelse fra 2019.

– Skiskyting har lyktes med dette, og øvelsene bør prøves litt oftere, mener Viaplay-ekspert Åge Skinstad.

– Jeg er veldig glad i den rene damestafetten og herrestafetten, men jeg hører at det ligger an til denne stafetten i mesterskap, sier Marte Skaanes. Hun var med i toppen men falt i den siste bakken og brakk staven. Dermed endte Norge II med Ragnhild Haga, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger, på en 8. plass.