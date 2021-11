Åpner for Haaland-comeback: – Maksimalt et kort innhopp

Borussia Dortmund-trener Marco Rose åpner for at Erling Braut Haaland er tilbake på fotballbanen i helgens Bundesliga-kamp mot Wolfsburg.

Erling Braut Haaland er på vei tilbake.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Haaland har slitt med en hofteskade og har vært ute i mange uker. Han var uaktuell for spill i Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland nylig.

Rogalendingen har gjennomført deler av rehabiliteringen i Spania.

Dortmund har hele tiden håpet at Haaland kan være klar for storkampen mot Bayern München neste helg. Nå viser det seg at han kan være litt foran det skjemaet

– Erling er med på spillerbussen i morgen. Han har utviklet seg godt de siste dagene. Han føler seg bra, men vi kan maks håpe på et kort innhopp i morgen, sa Marco Rose på en pressekonferanse fredag.

Håper på Bayern-spill

Om sjansene for spill mot Bayern sa han:

– Hvis han er med på spillerbussen til Wolfsburg i morgen, og eventuelt gjør et kort innhopp der, og utviklingen videre er god den neste uken, er han naturligvis klar til innsats, sa Rose.

Haaland har hatt flere skadeopphold denne høsten. Den norske landslagsstjernen innledet sesongen forrykende før han pådro seg en lårsmell 19. september. Da gikk han glipp av tre ligakamper og gikk glipp av landskampene mot Tyrkia og Montenegro.

Etter den skaden gjorde han comeback med to mål i Bundesliga-oppgjøret mot Mainz, før den siste hofteskaden satte han ut av spill på ny.

Umiddelbart ble det spekulert på at Haaland kunne være uaktuell for spill til i desember, og det har også vært antydet at det kan gå enda lengre tid før han blir å se på banen. Fredagens melding fra trener Rose var dermed svært gode nyheter for Dortmund-fansen.

Mesterliga-smell

Den tyske storklubben har de siste dagene slikket sårene etter å ha blitt slått ut av mesterligaen i gruppespillet. Haalands gjeninntreden i laget er således svært kjærkommen.

I Bundesliga ligger Dortmund på annenplass, kun poenget bak serieleder Bayern. Neste helgs toppkamp kan dermed bli svært avgjørende.

Bayern-spiss Robert Lewandowski har benyttet Haalands skadefravær til å legge nordmannen trygt bak seg på toppscorerlisten. polakken står nå med 14 fulltreffere, mens Haalands har ni på like mange kamper.