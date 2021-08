OL ga trønderne noe å tenke på

KOMMENTAR: Tokyo-OL er over. Trønderne havnet i skyggen. Er det tilfeldig?

Fantastisk: Tjue år gamle Jakob Ingebrigtsen løp fra alt og alle og spurtet inn til OL-gull på 1500 meter i Tokyo. Foto: LISE ÅSERUD/NTB

Vi skulle så gjerne ha hyllet trener Christian Berge og hans store stjerne Sander Sagosen for endelig å ha nådd det store målet: Å gå til topps i et internasjonalt mesterskap.

35 år gamle Marit Malm Frafjord skulle så gjerne ha fått krone sin karriere med sitt tredje OL-gull, sammen med Marta Tomac.

Hedda Hynne, Tjalve-utøveren som bor og trener i Trondheim, hadde et håp om finale på 800 meter.

Og så var det Sondre Nordstad Moen, outsideren på den avsluttende maratonen som tidligere i år anslo muligheten for å vinne gull i Tokyo til femten prosent.

Verdensrekord: Karsten Warholm sto for en av norsk idretts største prestasjoner da han vant OL-gull og satte verdensrekord på 400 meter hekk. Foto: NTB

Når historiebøkene skal skrives, når vi om et halvårs tid skal lese oppsummeringen av idrettsåret 2021, vil ingen av disse få hovedroller.

Trønderne ble parenteser i Tokyo-OL.

De ble satt i skyggen av fantastiske utøvere Norge knapt har sett maken til. Både Karsten Warholms verdensrekordløp og Jakob Ingebrigtsens 1500-metertriumf er minst på høyde med Vebjørn Rodals 800 metergull fra 1996, av mange regnet som tidenes norske idrettsøyeblikk.

I tillegg kommer triatlongullet til Kristian Blummenfelt, sandvolleyballseieren til Anders Mol og Christian Sørum, sleggesølvet til Eivind Henriksen, Kjetil Borchs sølvmedalje i roing og bronsen til Hermann Tomasgaard i seiling.

I sum et sterkt norsk OL. Det har vært fantastisk for norsk friidrett, med høydepunkter det virket urealistisk å tro på bare for noen få år siden.

Slått ut: Hedda Hynne klarte ikke å kvalifisere seg til finalen på 800 meter. Foto: LISE ÅSERUD/NTB

TV 2s Fin Gnatt la ut denne Twitter-meldingen i helga: «Fem norske utøvere kommer hjem fra Tokyo med gullmedaljer. Alle er menn. Fire er vestlendinger.»

Kjønnsfordelingen er det god grunn til å reflektere over. Mangel på kvinner i toppen vil nok få stor plass i den norske idrettsdebatten i tiden som kommer. Få hardtsatsende kvinner, både på utøver- og ledersiden, har vært en problemstilling i en årrekke.

Oppsummerer vi OL fra et trønderperspektiv, blir spørsmålet: Er det tilfeldig at OL-heltene er oppvokst, bor, trener og har sine miljøer i andre landsdeler enn Trøndelag?

Skuffelse: Sander Sagosen og Norge ble slått ut i kvartfinalen i OL. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB

Både Christian Berge og Sander Sagosen har vært sentrale i arbeidet for å gjøre Norges håndballherrer til et lag i verdenstoppen. Skuffelsen i OL rokker ikke ved det.

Nå er Sagosen så viktig at håpet om gull betinget at trønderen var i toppform. OL-drømmen endte i kvartfinalen mot Danmark, Sagosen fikk rødt kort og måtte trøstes.

Kvinnelaget var favoritter før turneringen. Derfor gjorde semifinaletapet mot russerne så vondt. Seieren i bronsefinalen mot Sverige natt til søndag ble en opptur som sørget for Trøndelags eneste OL-medaljer. Likevel ble det medaljer med bismak.

Hedda Hynne klarte ikke målet om finaleplass. Og da Nordstad Moen aldri var i nærheten, verken av medalje eller topp 10-plassering, ble Tokyo-OL en skuffelse med trønderøyne.

Ble statist: Sondre Nordstad Moen var sjanseløs på maraton, som ble vunnet av Kenyas Eliud Kipchoge. Foto: NTB

I suksesshistoriene om Ingebrigtsen-brødrene, Warholm og sandvolleyballgutta trekkes miljøene frem. Familier og støttespillere som skaper utviklingsmiljøer og legger til rette for at motiverte utøvere kan følge sine drømmer.

Ingebrigtsen-familien ville nok ha brøytet seg vei, opp og frem mot verdenstoppen, enten de var bosatt i Namsos, Tromsø eller i Sandnes. Litt slik Northug-familien i sin tid gjorde i Mosvik.

Bekymringsfullt er det derimot at andelen topputøvere i friidrett er så lav i Trøndelag, og at de få som finnes enten flytter ut av regionen eller forlater trønderske klubber.

Signalet som sendes er at du må ut av Trøndelag om du vil nå verdenstoppen i friidrett.

Er det virkelig slik?

Bronse: Marta Tomac (til venstre), Marit Malm Frafjord og de norske håndballkvinnene vant bronsefinalen natt til søndag. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB

Trøndelag er historisk sett best på vinteren. Vebjørn Rodal viste i 1996 hva som var mulig, men siden den gangen har det vært magert i individuelle idretter i sommer-OL.

I forkant av lekene i Tokyo uttalte Trøndelags sjef i Olympiatoppen, Frode Moen, at han ikke var fornøyd med antallet trøndere i troppen. Han ble spurt om hvordan andelen skulle økes:

- Det enkle svaret på det er at det må trenes på nivå med de beste i verden over tid, og for å få til det må det være rammevilkår i form av gode trenere, ledere og treningsanlegg som gjør det mulig.

Også vi trøndere lar oss inspirere av Warholm, Ingebrigtsen, Blummenfelt og sandvolley-duoen. Sander Sagosen viser gang på gang at Trondheim er godt nok om du vil bli verdens beste håndballspiller.

Men like fullt har OL i Tokyo har gitt Frode Moen og hans kolleger noe å tenke på.

I bunn og grunn er det ikke så tilfeldig hvem som aldri lykkes med å nå toppen og hvem som reiser hjem fra OL med gullmedalje.

Det er i hovedsak de som jobber aller best, på alle plan, som havner i siste kategori.