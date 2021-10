Nådeløs spillerbørs: «Vandrende katastrofe»

Spillerbørsene er heller ikke nådig mot Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap etter 0–5 for Liverpool på hjemmebanen Old Trafford – i lykkeligere stunder gjerne omtalt som «Drømmenes teater».

TREG I SESSEN: Manchester Uniteds kaptein Harry Maguire kostet klubben nær 900 millioner kroner for to år siden. Mot Mohamed Salah og Liverpool søndag var han ifølge Manchester Evening News spillerbørs verdiløs.

«Hvordan kunne noen noensinne overbevise José Mourinho om at han burde signere ham? Svak og treg, han viste hvorfor United kjøpte Raphaël Varane. 2»

En mareritt-toer på prestasjonsskalaen 1–10.

Det er Manchester Evening News nådeløse spillerbørsdom over Uniteds svenske forsvarsspiller Victor Lindelöf. Franskmannen Varane er satt ut av spill med skade, Lindlöf var hans erstatter i søndagens kamp mot Liverpool.

Han er ikke alene om å bli offer for total slakt, om noen skulle ha innbilt seg det.

Uniteds keeper David de Gea slipper unna med en femmer, fordi det var lite han kunne gjort annerledes for å hindre at målene rant inn. Spanjolen tilkjennes et lite pluss fordi han vartet opp med en «god» redning etter en avslutning fra Liverpools Trent Alexander-Arnold på stillingen 0–5.

Manchester Evening News går ikke av veien for å sprenge skalaen i negativ retning. Aaron Wan-Bissaka og United-kaptein Harry Maguire blir «nullet». Maguire med begrunnelsen «en vandrende katastrofe, ansvarlig for så å si alle målene.»

Kan det bli verre?

Hva med den kortfattede dommen over Paul Pogba: «Utvist. 1»

Cristiano Ronaldo mistet besinnelsen og kunne lett ha blitt utvist for å ha sparket mot Liverpools Curtis Jones, slik lokalavisen ser det.

Ole Gunnar Solskjær får det glatte lag, kan man vel si: «Laget var som ventet, og det er problemet med Ole Gunnar Solskjær: Han går i ring. Sirkelen er sluttet nå. 2».

Edinson Cavani blir på sin side beæret med en firer av Manchester Evening News, beste karakter av Uniteds utespillere. Fordi han ikke var på banen da Liverpool scoret, og klarte å sende en ball i «the woodwork».

Til sammenligning gir avisen The Independent følgende karakterer til Liverpools spillere (utvalg): Mohamed Salah 10, Firmino 7, Virgil van Dijk 6 (Liverpool Echo 8) og Keita 8 (Liverpool Echo 10).

BBC Sport opererer med desimaler: Liverpools keeper Alisson 7,79, Trent Arnold-Alexander 8,7, Salah 9,19, Firmino 8,28.

Eller for å si det som Arsenals tidligere engelske landslagsspiller Ian Wrigt uttalte det under BBCs «Match of the Day 2»: LIverpool er en million miles (1,6 kilometer) foran Man United i dag (søndag) og jeg mener det har å gjøre med hvordan de blir coachet (Klopp/Solskjær), for å være ærlig.»