Massiv pipekonsert da Bodø/Glimt rystet Roma

ROMA (AFTENPOSTEN): Bodø/Glimt var minutter unna ny bragdseier i Europa.

Her scorer Erik Botheim Bodø/Glimts 2–1-mål i Roma.

ROMA-BODØ/GLIMT 2–2

Det fantes en tid da Bodø/Glimt-navnet var ukjent her i Roma. Nå er navnet, logoen og de helgule drakten brent fast i Roma-fansens minne.

For Roma klarer bare ikke slå Glimt. Torsdag kveld ble det 2–2 på Stadio Olimpico. Og i motsetning til 6–1-seieren i oktober, hadde Roma toppet laget denne gangen.

Roma fikk aldri vinnermålet de jaget febrilsk i sluttminuttene. Og de var synlig desperate. Etter at Roger Ibañez utlignet etter 84 minutter, samlet Glimt-spillerne seg i en ring, for en liten peptalk. Da kom en Roma-spiller spurtende for å avbryte ritualet. En sur José Mourinho pekte på klokken – han ville komme i gang igjen.

Det fortalte alt om hvor gjerne Roma ville vinne denne kampen. Men de fikk ikke viljen sin.

Mourinho påpekte på pressekonferansen at Glimt var bedre i 6–1-kampen.

– De var mer aggressive da. Denne gangen var de mer defensive, men det mener jeg ikke som kritikk, sier Mourinho på pressekonferansen etter kampen.

Men Glimt styrte tidvis torsdagens Conference League-kamp. Erik Botheim og Ola Solbakken scoret målene, til bakgrunnslyden av ekstatiske rop fra 1500 fremmøtte bodøværinger og forbløffet, italiensk pipekonsert.

Roma-fansens reaksjon på sluttsignalet var massiv pipekonsert. Glimt-spillerne gratulerte hverandre ute på gressteppet.

Frustrerte Mourinho

Da Kjetil Knudsen betraktet Glimt-spillerne før kampen, så han ikke frykt, men glede. Det fortalte han til Viasat.

Og Bodø/Glimt skred til verks med sin vante innstilling. De ville dominere. Ola Solbakken rykket fra backen. Morten Konradsen delte ut juling på midtbanen. Og Alfons Sampsted driblet på egen halvdel.

Bodø/Glimt gjorde som de pleier. Forskjellen var bare at 30.000 italienere buet mens de gjorde det.

På overtid i første omgang utspilte Roma-fansens mareritt seg. Ola Solbakken fikk ballen utenfor sekstenmeteren og klemte ballen inn ved stolpen. 1–0 til Glimt.

José Mourinho så morsk ut Han skrek til spillerne og veivet med armene Så fikk han noe å juble for

Roma slo tilbake

Stephan El Shaarawy hadde misset to store sjanser i første omgang. Etter 54 minutter plasserte han imidlertid ballen trygt og nådeløst i nettmaskene.

Da sto jubelen i taket her på Stadio Olimpico.

Men Glimt furtet ikke. De kontret. Alfons Sampsted slo et perfekt innlegg. Erik Botheim stormet frem og headet inn 2–1.

Da giret Roma om. De kunne ikke akseptere et nytt tap for oppkomlingene fra nord. De bombarderte Glimt-målet. Seks minutter før slutt kranglet Roger Ibañez inn utligningen. TV-bildene viste at målet skulle vært avblåst for offside (videodømming benyttes ikke i Conference League).

2–2-resultatet betyr at Glimt fortsatt leder gruppen. De har åtte poeng, ett mer enn gruppetoer Roma.

– Vi er ikke helt fornøyde. Men prestasjonen i store deler av kampen er veldig bra. Når vi tør å være oss selv, er vi gode. Men når vi mister oss selv litt, får vi trykk mot oss, oppsummerer Erik Botheim.

