Ikke bekymret for gull-press: – Kan jeg leve godt med

Jakob Ingebrigtsen (21) er ikke bekymret for at et økt press på ham som kanskje dobbelt gullfavoritt kan få ham til å vakle frem mot og under VM om fem uker. Det er heller ikke NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen stilte seg opp til selfies for alle som spurte på Fana stadion i Bergen sist onsdag - og det var mange.

– Det har alltid vært der. Jo da, jeg bryr meg om presset. Men det endrer seg ikke noe, nødvendigvis. Det kommer med gode resultater og et håp om at man eventuelt skal få det til, eller gjenskape suksess. Såpass ærlig må jeg være, og det kan jeg leve godt med, sier Jakob Ingebrigtsen - 10 måneder etter OL-gullet på 1500 meter i Tokyo.

– Det er ingen grunn til at han ikke skal få til det, svarer OL-gullvinneren på 800 meter fra 1996 på spørsmål om Jakob Ingebrigtsens mesterskapsoppkjøring og VM i Eugene 15.-24. juli - der Jakob Ingebrigtsen antakelig vil satse på ta gullmedaljene på 1500- og 5000-meter.

– De har lang erfaring med det, og er så gode på det. Den store forskjellen er at han tidligere var i angrepsposisjon, mot at han nå er i forsvarsposisjon. Han blir utfordret. Det kan bli tøffere. Men hvis Jakob er der han har vært, vil det gå bra. Jeg har trua, tilføyer Vebjørn Rodal (49).

Med hensyn til «utfordret» peker Rodal på at Tony van Diepen (26) - EM-sølvvinner innendørs på 400 meter - så å si ens ærend tok turen til Bergen sist onsdag for å slå Jakob Ingebrigtsen på 800 meter i Trond Mohn Games. Det gjorde nederlenderen med vinnertiden 1.46,56. Jakob Ingebrigtsen kom på 4. plass med 1.47,22, også bak norske Tobias Grønstad og australske Joseph Deng.

MIDLERTIDIG OVERMANN: Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått av Tony van Diepen på 800 meter i Bergen sist onsdag. Nederlenderen vant, Ingebrigtsen kom på 4. plass.

Jakob Ingebrigtsen stilte til start på den for ham uvanlige distansen for å få fart i bena foran Drømmemila (1609 meter) i Oslos Diamond League-stevne neste torsdag, der han kan bli den første av løperbrødrene i «Team Ingebrigtsen» som har vunnet mileløpet i Bislett Games.

Etter løpet på Fana stadion dreide imidlertid alt seg om ham. Hordene av unge fans, media og stevnefunksjonærer ville alle ha en bit av friidrettsyndlingen fra Sandnes, som prøvde å gjøre alle til lags.

På spørsmål fra pressen om han fortsatt er utladet etter «alt som skjedde i fjor», svarer han med alvorlig mine «nei», og deretter med et bredt smil at det er lenge siden OL: – Jeg husker det så vidt, he he.

På bakgrunn av at faren Gjert Ingebrigtsen ikke lenger er en del av Team Ingebrigtsen, som trener og organisator, stilte VG ham spørsmål om «balansegangen» når det gjelder trening og utenomsportslige oppgaver mot verdensmesterskapet på USAs vestkyst.

Om han under høydetreningsoppholdet i Flagstaff og på plass i Eugene skal styre alt på egenhånd.

– Jeg styrer meg og skuta, svarer han umiddelbart - på sedvanlig avvæpnende vis.

– Nei da, vi er selvfølgelig et godt team, med mye erfaring. Vi kommer til å bruke det meste av det vi kan, tilføyer han.

– Hvem er det?

– «Hvem» er ikke så nøye. Det er oss tre. Jeg får mye av Filip og Henrik. Jeg tror han (Henrik) vil prøve å bli med så mye som mulig. Han er en del av teamet og kommer med mye bra. Men på et eller annet tidspunkt må han ta flyet i den retningen han selv skal bevege seg , svarer han.

Henrik Ingebrigtsen har som sesongmål å bli konkurranseklar til friidretts-EM i München 15.-21. august.

Vebjørn Rodal mener storebror Henrik kan ta seg av administrative oppgaver knyttet til Jakobs og Filips VM-forberedelser, og understreker at trioens mangeårige agent Daniel Wessfeldt fortsatt fikser i kulissene. Rett i forkant av og under selve VM vil friidrettsforbundets støtteapparat se til at alt fungerer som det skal rundt Norges gullhåp.

Karsten Warholm (24) er selvsagt et like stort gullhåp på 400 meter hekk. Spørsmålet er om verdensrekordholderen og OL-mesteren kommer til VM:

I Bergen var Jakob Ingebrigtsens samboer og forlovede Elisabeth Asserson «trainer» og «manager», som det sto på akkrediteringskortet hun bar rundt halsen. I Eugene vil hun ta plass på tribunen, sammen med Filip Ingebrigtsens kone Astrid Mangen Ingebrigtsen.

– Der har han «de» på, sier Elisabeth Asserson - og setter hendene opp mot tinningene som for å vise at han i mesterskapsmodus har festet konsentrasjonsskylappene.

– Min jobb er å prøve å være så forberedt som jeg kan være for å springe løp. Gjøre så godt jeg kan på alle områder i hverdagen, om det er spising, søvn, restitusjon - alt som er, sier Jakob Ingebrigtsen.

Han tilføyer at han håper å kunne gjøre det «sånn, sånn og sånn».

– Jeg ser ingen grunn til at jeg ikke kan kunne gjøre det, sier han.

– Er (Timothy) Cheruiyot fortsatt mannen du må slå?

– Cheruiyot er en profil som alle gjerne vil skal være til stede. Men han er jo ikke konkurransedyktig. Han er fortsatt i toppen i Diamond League og fortsatt en av de bedre. Men han har en jobb å gjøre, svarer Jakob Ingebrigtsen.

Kenyaneren var hans overmann helt frem til OL-finalen, der Jakob Ingebrigtsen henviste ham til 2. plass. Denne sesongen har Cheruiyot langt fra vært seg selv lik.

– Han sliter antakelig med skader og har ikke den kontinuiteten (i treningen) som Jakob har. Hvis det ikke kommer nye løpere opp som er i stand til å løpe under 3.30, vil 1500-feltet være svakere enn det har vært på en stund, mener Vebjørn Rodal med tanke på Cheruiyot og eventuelt andre som kan stoppe Jakob Ingebrigtsen fra å vinne sitt første VM-gull.