Moen beklager etter Sandefjord-raseri

Dommer Svein Oddvar Moen erkjenner at han burde ha blåst da Mats Haakenstad gikk i bakken med stor kraft i oppgjøret mellom Sandefjord og Viking.

Svein Oddvar Moen forteller at han burde ha blåst av da Mats Haakenstad gikk i bakken i forkant av målet til Viking mot Sandefjord. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Åpningsmålet til Viking like før pause var svært kontroversielt. Haakenstad ble meiet ned av David Brekalo og ble liggende nede med en hodeskade midt på banen, men dommer Moen lot spillet gå. Like etterpå sendte Kristoffer Løkberg hjemmelaget i ledelsen.

Det fikk Sandefjords Harmeet Singh til å tenne på alle plugger.

– Det der er helt klart. Stopp faen meg spillet der! Hva om det hadde vært noe mer alvorlig? La oss håpe det går bra, sa Singh til Discovery før han stormet inn i garderoben.

Haakenstad ble byttet ut til pause, og gikk av banen med tydelige smerter i hodet.

Etter kampen forteller hoveddommer Svein Oddvar Moen at han ville vurdert situasjonen annerledes etter å ha sett den på nytt.

– Vi ser at det er høy fart og to spillere som går i hverandre. Vi opplever ikke det som en hodeskade, og derfor spiller vi videre. I etterkant ser vi at han er klart først på ball, men måten han går inn på, med en arm som treffer han gjør at vi lett kunne dømt et frispark til Sandefjord, sier Moen.

Sandefjord snudde kampen, og vant 2-1 på bortebane mot Viking.