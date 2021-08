Scoringslykke for Christopher Omdahl Skogstø

Christopher Omdahl Skogstø ledet an med to mål i 5-2-seieren over Nærbø 2 i G14 3. divisjon tirsdag.

Tor Sinnes Tjensvoll ga Nærbø 2 ledelsen etter 15 minutter. Vetle Rugland utlignet da han satte inn 1-1, og det sto seg til pause.

Dommeren pekte på straffemerket

Sola 2 fikk et forsprang da Håvard Brøndbo satte inn 2-1 etter 41 minutters spill. Fire minutter senere fikk Nærbø 2 straffe, og Linus Nord-Varhaug satte inn 2-2-målet. Skogstø sendte Sola 2 i ledelsen igjen da han satte inn 3-2 etter 46 minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 seks minutter senere. Sola 2s Jonathan Cappelen Tunheim scoret på straffe tre minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-2.

Klatret til tredjeplass

Nærbø 2s John Wiig Aanestad fikk gult kort.

Etter tirsdagens kamp er Sola 2 nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Nærbø 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Sola 2 spiller neste kamp mot Stavanger 2 5. september, mens Nærbø 2 møter Egersund 2 tre dager senere.

