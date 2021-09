Østbø stusser over at Viking har hentet ny keeper

Arild Østbø ser ingen grunn til at Viking skal gjøre endring på keeperplass.

Arild Østbø har gjort førstekeeperplassen i Viking til sin. Nå får han ny og tøff konkurranse.

30 åringen har stått sju seriekamper og to cupkamper og gjort keeperplassen i Viking til sin.

Men i går kveld landet islandske Patrik Gunnarsson i Stavanger og trener i dag med Viking for første gang. 20-åringen kommer på lån fra Premier League-klubben Brentford og har nettopp vært på A-landslagssamling med Island.

Det ligger i kortene at Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim gjør dette for å styrke laget på keeperplassen. Men Arild Østbø har ingen planer om å gi fra seg plassen i mål.

– Ingen grunn til å skifte keeper

– Han er hjertelig velkommen. Det er en ung gutt som vi skal ta vare på. Det er bra med litt påfyll i troppen. Men jeg stusser litt over at det kommer en ny keeper. Så lenge vi vinner kamper er det ingen grunn til å skifte keeper. Jeg forholder meg til at jeg står enn så lenge, sier Østbø til Aftenbladet.

Iven Austbø startet sesongen i mål og sto de ti første seriekampene. Men i sommer ble han benket og etter sesongen legger veteranen opp.

– Er du forberedt på at det kommer et nytt skifte nå, Østbø?

– Jeg har selv vært på utlån, jeg har vært i hans situasjon og vet hvilke forventninger han har på seg. Jeg forbereder meg på å gjøre det best mulig og vinne de kampene jeg står.

– Gunnarsson må bevise at han fortjener å stå?

– Normalt er det sånn.

Kritisk

– Hvordan er det å få beskjed om at det kommer en ny keeper til klubben?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Men jeg hadde vært sur hvis jeg hadde vært keepertrener. Jeg føler de underkjenner litt rekrutteringen av keepere her. De har laget landslagskeepere, det er Stavanger-keepere rundt omkring over alt. At jeg får konkurranse er bare å forvente, men jeg tenker at dette er å underkjenne litt den fantastiske jobben keepertrenerne gjør her.

Østbø har ikke luftet sine tanker med trenerne.

– Hvem står mot Stabæk på lørdag?

– Jeg ser ingen grunn til å skifte keeper.

Sportssjef Erik Nevland i Viking sa dette til Aftenbladet da låneavtalen med Patrik Gunnarsson ble klar:

– Vi har hatt Gunnarsson på radaren siden i fjor, da startet også dialogen med Brentford. Nå hentet de en ny annenkeeper, da åpnet muligheten seg for oss. Av de keeperne vi har sett på, er Gunnarsson den vi er mest trygg på. Islandske spillere er dønn seriøse og målbevisste.