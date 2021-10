Idrettsstjerner betaler PR-byråer for å si unnskyld på sosiale medier. Har det gått for langt?

Trenden kan gå på troverdigheten løs, mener flere.

Bruno Fernandes bommet på straffespark mot Aston Villa tidligere i Premier League-sesongen. Etter kampen kom en lang melding om hvor lei seg han var.

Ina Marie Sigurdsen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Frustrert, skuffet og feil. Dette var blant de 187 bokstavene publisert i Bruno Fernandes’ Twitter-innlegg. Da Manchester United tapte 0–1 mot Aston Villa på hjemmebane sist helg, ble portugiseren synderen.

Etter straffebom nummer to av 23 for United, kom unnskyldningen på sosiale medier et par timer senere.

«Jeg skal være klar neste gang», avsluttet Fernandes sitt innlegg.

– Når du er fotballspiller, og bommer sånn som Fernandes, har du ofte mye du vil unnskylde, sier den tidligere Premier League-proffen Alexander Tettey til Aftenposten.

«Jeg kommer sterkere tilbake»

Eksemplene på unnskyld-innlegg begynner å bli mange. En klassiker som går igjen i flere av dem, er løftet om å komme sterkere tilbake.

Tre av fem England-spillere bommet på straffer mot Italia i EM-finalen i sommer. Alle kom de med unnskyldninger etter kampen. Jesse Lingard, en annen United-spiller, postet et innlegg etter tapet mot Young Boys i gruppespillet i Champions League.

– Jeg tror ikke det var sånn før i tiden. Men i dag når du jo ut til mange flere, både følgere og klubbens fans, sier Tettey.

Selv har han spilt mange år for den engelske klubben Norwich City FC, og selv beklaget seg på sosiale medier.

– Jeg skrev innleggene selv og de var alltid korte, men jeg vet at de største spillerne har andre som skriver de lange unnskyldningene for dem. Det tror jeg ikke de gjør selv, forteller han videre.

Rosenborg- spiller Alexander Tettey har lagt merke til unnskyld-kulturen blant fotballstjernene. Selv mener han det kan være negative sider med det.

En autentisk unnskyldning?

Tidligere i år ble det avslørt i engelske Daily Mail at en del Premier League-profiler betaler firmaer for å styre deres sosiale medier. Mange av spillerne er ikke involvert i noe av det som skjer på deres sosiale medier overhodet.

Tidligere Manchester United-spiller, Gary Neville er en av dem som har gått hardt ut mot den nye unnskyld-kulturen. Det ser ut som om teamet av PR-eksperter vil dekke over en dårlig fremføring, ikke at spillerne kommer med ektefølte beklagelser, skrev han. Troverdigheten til spillerne mener han derfor står på spill, og at PR-byråene lager personligheter som ikke eksisterer.

I kjølvannet av Fernandes’ innlegg var Neville ute på Twitter og skrev at det hele var flaut. Han oppfordret United-spissen til å sparke PR-teamet.

– Fordi mange spillere velger å la PR-firmaer styre deres sosiale medier, ser det mindre autentisk ut, forklarer Tettey.

Selv mener han det ikke er nødvendig med de lange meldingene. Fordi lagkameratene i stallen allerede vet hvor skuffet du er.

Kommersiell gevinst

Idrettsutøvere er sosiale forbilder. I tillegg til dette har de også en egen kommersielle merkevare. Med millioner av følgere samlet på alle plattformene deres, når de ut til et enormt publikum.

Å ha et PR-team er derfor ikke bare en dum idé når store idrettsstjerner bruker sosiale medier til merkevarebygging oftere enn før. Ekspert på sosiale medier, Ingvild Moen, antar at spillernes legitimitet er avhengig av hvor mye byråene faktisk har ansvar for.

– Hvis byråer skriver beklagelser med mål om å få klikk og likes, og ikke fordi man faktisk er lei seg for noe, vil tilliten til fotballspillerne og autentisiteten til innholdet bli negativt påvirket av det, forklarer hun.

Den positive siden er at det kan skape blest rundt kontoene deres. En utvikling vi har sett, er at kjendiser velger å legge ut ny informasjon på sine egne kanaler i stedet for å ta det til en journalist eller mediehus, forteller Moen.

– I håp om at mediene tar det inn i sine saker. Slik får de spredt budskapet sitt til enda flere.

Dopamin til hjernen

Jakten på belønning er en av hjernens dype drivkrefter. Med andre ord kan man påstå at «de små grå» er skapt for sosiale medier. Dopamin kobles på når mennesket jakter på belønninger. Med dopaminet som dannes, kommer en sterk følelse av tilfredshet.

Positive tilbakemeldinger på følelsesladde innlegg vil kanskje oppfattes som en belønning for spillerne, antar hun. Hvis da innleggene er så dyptfølte og angrende som de gir seg ut for å være.

– La oss si du har lagt ut et innlegg med en beklagelse. Får du masse støtte og omsorg fra de du vil nå ut til, vil jo det motivere deg til å gjøre det samme igjen, sier Moen.

– Ved at fotballspillere får vise at de er vanlige mennesker, er det kanskje vanskeligere å slenge dritt om dem etterpå, legger hun til.