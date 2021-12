Solberg-tvillingene halvt svenske: – De skulle valgt annerledes

CASTELLÓN (VG) De er i Kalmar hver sommer og annenhver jul. Silje Solberg og Sanna Solberg-Isaksen elsker Sverige, men banker «söta syster» stort sett hver gang de møter dem på håndballbanen.

TVILLINGER: Sanna Solberg-Isaksen (til venstre) og Silje Solberg forbereder seg på å møte Sverige i idylliske Castellón.

– De skulle valgt annerledes. Det hadde vært trivelig om de hadde vært svenske, sier Nathalie Hagman med fantastiske 48 mål for de blågule på de fire første VM-kampene.

Men for Sanna Charlotte og Silje Margaretha har det aldri vært noen tvil. 31-åringene er oppvokst i Bærum, men har sterke bånd til naboen i øst. Fornavnet «Sanna» og mellomnavnet «Margaretha» er begge svenske. Foreldrene møttes under studier i Sverige. Mamma Louise Margarethas familie på den svenske østkysten besøkes jevnlig. Solberg-familien har sommerhus i Kalmar.

Og der snakker begge tvillingene svensk.

– Jeg heier veldig på Sverige. De er vennene mine. Men når vi møter dem er det krig, beskriver Silje.

Hun avsluttet Tokyo-OL som Norges beste spiller i bronsefinale. Keeperen gjorde 16 redninger da Sverige ble feid av banen med 36–19.

– Det har helt sikkert sin virkning. Jeg tror de frykter oss mer enn vi frykter dem. Men vi kan ikke tenke på det som skjedde i OL. Der tror jeg Sverige ga litt opp, mener Sanna. Sammen med Camilla Herrem er hun norsk toppscorer i VM med 20 mål.

TOPPSCORER: Nathalie Hagman har herjet i VM-starten.

– Den matchen har vi glemt litt. Det var en flat kamp av oss og Norge gjorde en «jättefin» match, sier Hagman som to ganger i VM har satt svensk scoringsrekord med 19 mål i en og samme kamp.

– Det er imponerende. All ære til henne, sier Silje og fortsetter:

– Jeg kjenner henne godt og studerer henne på video. Men hun liker litt «lurifaks». Hun prøver seg på noen triks, tror hun.

– En veldig bra målvakt og et herlig menneske. Så det hadde vært kult om hun hadde vært svensk i stedet. Men det er gøy å spille mot henne også, hevder Hagman som tidligere var lagvenninne med Solberg i danske Holstebro.

Solberg-tvillingenes statistikk mot Sverige er knallsterk. Sanna står notert med syv seire og ett tap. Silje med syv seire og en uavgjort.

– Jeg føler at de passer oss veldig bra. Begge lag liker å løpe og mange av oss har spilt med flere av svenskene. Vi kjenner dem godt, sier Silje Solberg som nå spiller med strekspilleren Linn Blohm i Györ.

Sanna Solberg-Isaksen kommer til å stå øye til øye med Hagman lørdag.

– Jeg ser for meg at vi står ganske sterkt om vi stopper de svenske kontringene og angrepsspillet. Da kan vi løpe på dem. Jeg vet ikke om de er like bra på å løpe tilbake, sier Sanna. Hun var Norges beste spiller med 10 scoringer mot Puerto Rico onsdag.

Også Moa Högdahl (25) har svensk blod i årene. Hun er datter av håndballpersonlighetene Mia og Arne Högdahl, som flyttet fra Sverige til Byåsen og Trondheim allerede ni år før Moa ble født.

– Det blir veldig spesielt og jeg har litt ekstra sommerfugler i magen. Jeg tror det blir en tempofylt kamp og en tøff kamp. Vi må jobbe ekstra med returløp og forsvar. Da skal vi nok knekke dem til slutt, mener Moa.

Kampen begynner klokken 20.30 og går på TV 3.