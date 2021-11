Verstappen økte VM-ledelsen - Hamilton sjanseløs i Mexico

Max Verstappen (24) økte forspranget til Lewis Hamilton (36) i kampen om VM-gullet da han søndag kveld cruiset inn til seier i Mexico, der norske Kygo veivet med målflagget.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

forrige







fullskjerm neste SEIER: Max Verstappen var overlegen i Mexico Grand Prix og vant foran Lewis Hamilton. 1 av 5 Foto: EDGARD GARRIDO / REUTERS

– En maktdemonstrasjon av Verstappen, han begynner å øyne sin første VM-tittel, fastslår Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

– En utrolig fart i bilen, sier Verstappen på internradioen til Red Bull-teamet etter målpassering.

– Gratulerer til Max. Den bilen var best i helgen. Jeg ga alt, men jeg hadde ikke farten, sier Lewis Hamilton i arenaintervjuet.

Max Verstappen har nå 312,5 poeng mot Hamiltons 293,5 - 19 poengs margin. Fire VM-runder gjenstår i 2021. Dette var Verstappens niende Grand Prix-seier i 2021.

Etter at premiene var delt ut, overtok Kygo scenen i Mexico City.

Det var en vanvittig start der Max Verstappen og Red Bull viste klasse:

Mercedes-førerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton sto i første startrekke - med Verstappen som tredje best fra kvalifiseringen. Men nederlenderen kastet seg på imponerende vis inn foran de to Mercedes’ene og tok føringen inn i første sving.

Les også Mareritt for Formel 1-stjernen: – Jeg var i overlevelsesmodus

– Det handlet om å bremse så sent som mulig inn i svingen, sier Verstappen.

Bottas ble påkjørt av Daniel Ricciardo, snurret - og var dermed ute av tetkampen.

Verstappen lå betryggende i ledelsen og økte stadig forspranget til Hamilton - som ble jaget av Verstappens teamkollega Sergio Pérez. Men meksikaneren var aldri så nær at han hadde muligheten til å kjøre forbi.

– Disse karene er åpenbart for raske for oss, fastslo Lewis Hamilton på internradioen til Mercedes-teamet. Og mente altså at Red Bull-bilene gikk fortere.

Les også Hamilton forklarer kraftsalve: – Ikke forvent at jeg er høflig og rolig

Hamilton var først av tetkanonene til dekkbytte. Da var det kjørt 30 runder. Derimot valgte Red Bull å holde Sergio Pérez ute på banen i ytterligere ti runder. Han kom ut omtrent ni sekunder bak Hamilton. Spørsmålet var om han ville klare å true Hamiltons 2. plass i løpet av de resterende 30 rundene - og dermed hjelpe Verstappen i VM-sammendraget?

Pérez tok stadig innpå og etter 61 av de 71 rundene hadde avstanden blitt mindre enn ett sekund. Men Red Bull-føreren rakk aldri noe forbikjøringsforsøk.

– Jeg hørte faktisk publikum, sier Pérez om støtten fra hjemmefansen.

– Vi må bare gratulerer Red Bull, hastigheten deres var på et helt annet nivå, sier Mercedes-sjef Totto Wolff ifølge Formel 1s hjemmeside.

Pierre Gasly i AlphaTauri ble nummer fire, fulgt av de to Ferrari-førerne Charles Leclerc og Carlos Sainz.

I konstruktørmesterskapet ligger Mercedes nå bare ett poeng foran Red Bull.

Neste VM-runde går i Brasil, faller avgjørelsen i varmen i Qatar, Saudi-Arabia og Abu Dhabi.

Resultater:

1) Max Verstappen, Red Bull.

2) Lewis Hamilton, Mercedes +16,5 sek.

3) Sergio Pérez, Red Bull +17,7 sek.

4) Pierre Gasly, Alpha Tauri +1.03,8 min.

5) Charles Leclerc, Ferrari +1.21,0 min.

6) Carlos Sainz, Ferrari +1 runde.

Videre: 7. Vettel, Aston Martin, 8. Räikkönen, Alfa Romeo, 9. Alonso, Alpine, 10. Norris, McLaren, 11. Giovinazzi, Alfa Romeo, 12. Ricciardo, McLaren, 13. Ocon, Alpine, 14. Stroll, Aston Martin, 15. Bottas, Mercedes.

VM-stillingen:

1) Verstappen 312,5, 2) Hamilton 293,5, 3) Bottas 185, 4) Pérez 165, 5) Lando Norris, Storbritannia (McLaren) 150, 6) Leclerc 138.

VM konstruktører:

1) Mercedes 478,5, 2) Red Bull 477,5, 3) Ferrari 268,5, 4) McLaren 255, 5) Alpine 106, 6) Alpha Tauri 106.