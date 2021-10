Kissel reddet Bordsons drømmedebut: - Han bar laget på ryggen

Rob Bordson brukte ikke lang tid på å introdusere seg for Oilers-fansen, men drømmekvelden kunne fort blitt et mareritt for Grüner ga seg ikke uten tung kamp. Til slutt ble Dan Kissel tungen på vektskålen.

Rob Bordson har kun trent tre ganger med Oilers, men det hindret han ikke i å sette inn en scoring i debuten mot Grüner.

Christoffer Hjalmarsson

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Grüner - Oilers: 2–3 e.e.o

OSLO: - Jeg håper ikke de forventer scoring i hver kamp nå, humrer Rob Bordson etter at han brukte et snaut kvarter på å sette sin første Oilers-scoring. Nyervervelsen er dog klar på at en ting er spesielt viktig, da i tillegg til at han skal jobbe hardt for laget.

– Jeg prøver å spille spillet med et smil om munnen, og nyte mens jeg prøver å hjelpe laget til å vinne matcher. Det er det jeg er her for, slår Bordson fast.

Den gode debuten kunne imidlertid endt på blytungt vis for Oilers lå under helt til det kun gjensto drøye fem minutter. Da viste Dan Kissel sin klasse, først i ordinær tid og så i spilleforlengelsen.

– Ja, det var akkurat det han gjorde. To meget viktige scoringer der og han bar laget på ryggen. Det hjelper definitivt meg at det blir seier i debuten, sier Bordson.

Kissel selv mener at seieren var meget fortjent og han avviser snakket om den klassikse undervurderingen.

– Absolutt ikke. Vi har gjort det tidligere og vi prater alltid om at vi skal respektere dem. Så vi må bare gi de kreditt for hvordan de spilte, og det er flere andre lag som har slitt her. Men til slutt synes jeg vi fortjente seieren for vi hadde mange sjanser som vi sikke scoret på, sier matchvinneren.

Kontroll fra start

Som vanlig når Grüner spiller hockey var det full spiker fra start og Oilers ville være med på leken. Eller, de satt i hvert fall fart på skøytene de også selv om de store sjansene lot vente på seg. Når det først ble avsluttet var det imidlertid Oilers som stod for absolutt alt. Over 16 minutter (!) tok det før Grüner hadde en avslutning på mål.

Oilers på sin side ble lenge stoppet av den franske landslagskeeper, Quentin Papilon, men så steppet Rob Bordson frem. Da Oilers fikk overtall tok debutanten ansvar da han skled inn fra blå før han distinkt satt pucken inn ved stolpen. Lekker scoring for nysigneringen.

Mot slutten av perioden kom Grüner på noen kontringer, men Henrik Holm gjorde jobben. Dermed 1-0 Oilers til første pause.

Rob Bordson omfavnes av Markus Søberg og Daniel Rokseth etter sin første Oilers-scoring.

Marerittsekunder ødela

Andre periode startet relativt likt som den første. Godt med tempo, men får sjanser når det bølget frem og tilbake. Oilers fikk også et overtall de ikke klarte å utnytte

Deretter skulle de imidlertid rakne totalt. For i løpet av 23 sekunder snudde Grüner kampen. Først på et skudd fra blå, som Holm hadde grei sikt til, men pucken sang allikevel i garnet. I nesten angrep holdt Andras Klavestad igjen en Grüner-spiller på vei mot mål og dermed straffeslag til hjemmelaget.

Henrik Holm var aldri i nærheten av å stoppe straffen fra Marius Hansen.

Straffen ble ekspedert sikkert i mål av Marius Hansen og dermed var plutselig Oilers bakpå. Med ca. fem minutter igjen burde utligningen kommet, men Christoffer Karlsen misset alene med keeper. Mot slutten røk Oilers på to kjappe utvisninger og de måtte spille tre mot fem, men de berget seg unna flere baklengs.

Kissel hindret flause

Mange forventet kanskje et inspirert og revansjesugent Oilers til tredje periode, men den gang ei. Det var faktisk Grüner som tok tak fra start og produserte et par gode sjanser på direkten. Etter det så ble det servert en ganske så dårlig sekvens med hockey. I hvert fall fra Oilers sin side. Sjansene uteble rett og slett.

Selv ikke da Oilers fikk overtall ble det noe særlig med muligheter. Det var såpass at Oilers faktisk slet med å få pucken inn i Grüner sin sone.

Det skulle imidlertid bli uttelling da Oilers omsider satt inn en sluttspurt. Med drøye fem minutter igjen smalt Daniel Rokseth til fra blå og Dan Kissel var på en styring. Dommerne måtte riktignok ut og sjekke om han hadde kølla for høyt, men en rask titt på video viste at alt gikk greit for seg.

Dommerduoen måtte vurdere Dan Kissel sin scoring, men kom raskt til konklusjonen at målet var greit.

– Jeg var ganske sikker. Åpenbart var det nære, men det er ganske klart for meg at det ikke kunne gjøres om, sier Kissel.

Mot tampen jobbet Oilers for et ledermål, men det kom aldri. Dermed forlenget spilletid.

Der hadde begge lag sine sjanser og det var igjen Kissel som tok beste vare på den. Etter litt frem og tilbake kom Oilers to mot en. Kissel gjorde alt selv da han sendte et rapt håndleddsskudd inn bak keeper. Dermed fikk Oilers i det minste med seg en seier hjem til Stavanger.

– Gutta tuller med meg fordi jeg overså han (Burton), men det var bra spill av Marty (Lefebvre) og jeg fikk bra med plass der.

– Så hva tar man med seg fra en slik sliteseier?

– Foråpentligvis momentum, og mye momentum. For vi har en storkamp til lørdag. Der redder vi forhåpentligvis de vi slapp inn i dag og setter sjansene vi misset, avslutter Kissel.

KAMPFAKTA

Grüner – Stavanger Oilers 2-3 e.e.o (0-1, 2-0, 0-1, 0-1)

Fjordkraftligaen, 13. serierunde

Grünerhallen

Mål: 0-1 Rob Bordson (14:40 PP)(Rokseth, Søberg), 1-1 Petter Andersen (31:30)(Gozzi), 2-1 Marius Carho Hansen (31:53)(Straffe), 2-2 Dan Kissel (55:30)(Rokseth, Østby), 2-3 Kissel (63:10)(Lefebvre)

Utvisninger: 6x2 min – 8x2 min

Skudd: 23-37

Hoveddommere: Per Gustav Solem og Markus Wannerstedt

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Daniel Rokseth og Kristian Østby

Ekstra back: Nicolai Bryhnisveen

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Sander Hurrød, Rob Bordson og Christoffer Karlsen

3. rekke: Magnus Hoff, Andre Strandborg og Markus Søberg

4. rekke: Oliver Calik, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen