Haaland målløs mot tabelljumboen – Dortmund sikret andreplassen i Bundesliga

(Greuther Fürth – Borussia Dortmund 1–3) Erling Braut Haaland klarte ikke å overliste sin tidligere lagkamerat Andreas Linde, men kunne juble for seier mot Greuther Fürth.

UTEN MÅL: Erling Braut Haaland fikk se lagkameratene sikre seier lørdag.

Nordmannen hadde flere gode sjanser i løpet av lørdagens kamp, men hverken avslutningene eller løpene satt helt for Haaland.

Det var før kampen usikkert om han kunne spille, etter å ha vært syk tidligere i uken.

Fem minutter før slutt ble Haaland byttet ut, like etter at Jude Bellingham da hadde scoret det man trodde var Dortmunds fjerde mål for dagen. Imidlertid skulle det vise seg at Haaland var i offside i forkant av scoringen, og fra benken fikk nordmannen se at scoringen ble annullert.

Det endret likevel ikke mye: Dortmund vant 3–1 og ender dermed på annenplass i Bundesliga denne sesongen, i en kamp med litt «feriepreget» fotball.

– Kamp under pari. Det må vi være så ærlig å si. Han så ut som han fløt litt på 80 prosent av kapasiteten sin. Han var involvert i to-tre situasjoner hvor han på normal kraft og fart hadde klart å skape de helt store mulighetene, oppsummerer Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås om Haaland.

Nordmannen har «kun» scoret i to av ni kamper for Dortmund etter at han kom tilbake fra skade i mars. Det har blitt totalt fem scoringer i løpet av de ni kampene.

Haaland klarte ikke å overliste en gammel kjenning i lørdagens kamp mot Greuther Fürth. Nordmannen spilte 50 kamper for Molde i 2017 og 2018, og i 48 av dem var det med Andreas Linde som keeper.

Svensken signerte i januar for Greuther Fürth, men har ikke klart å redde dem fra nedrykk.

Lørdag hadde de kun æren å spille for i det som var deres siste hjemmekamp for sesongen, mens Dortmund kunne sikre seg annenplassen i Bundesliga.

Linde var ikke helt heldig med en retur midtveis i den første omgangen. Ballen havnet ut i beina til Julian Brandt, som fra kloss hold enkelt satte ballen i mål.

Haaland står med 61 mål i Bundesliga på 66 kamper – se alle målene her:

I den andre omgangen overtok Dortmund stadig mer av banespillet. Erling Braut Haaland kom seg til flere gode muligheter, men det satte ikke helt for nordmannen.

Istedenfor var det Greuther Fürth som utlignet 20 minutter før slutt, etter at Jessic Ngankam lobbet ballen lekkert over Dortmund-keeper Marwin Hitz.

Håpet om et poeng forsvant imidlertid raskt for hjemmelaget. Julian Brandt sendte Dortmund tilbake i ledelsen to minutter senere, før innbytter Felix Passlack scoret Dortmunds tredje ytterligere fem minutter senere.

PS! Håvard Nielsen var ikke med for Greuther Fürth på grunn av en skade.