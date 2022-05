Bø sikret tre poeng for Fogn

Jakob Bø scoret seiersmålet for Fogn i 3-2-seieren over Midtbygden 2 på Fogn fotballbane i 7. divisjon, Rogaland - Avdeling 2 i fotball for menn tirsdag.

