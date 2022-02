Taktisk åpning sikret Klæbos første OL-medalje på distanse: – Godt som gull

Johannes Høsflot Klæbo åpnet forsiktig, men slo knallhardt tilbake og tok bronsen på 15-kilometeren i OL. Iivo Niskanen knuste feltet og tok som ventet gullet.

Bronsevinner Johannes Høsflot Klæbo jubler under blomsterseremonien etter 15-kilometeren i OL.

NTB

Johannes Høsflot Klæbo i målområdet etter bronseløpet på 15 km klassisk.

Johannes Høsflot Klæbo underveis i bronseløpet.

Bronsevinneren sa i etterkant at han har følt seg bedre og bedre utover i OL. Det lover godt før stafett og femmil.

– Jeg tror det handler om at jeg har fått noen flere dager og to løp i beina. Jeg har følt meg piggere og piggere utover, og kroppen spiller mer på lag. Det gjør at jeg kan senke skuldrene og gå ut og kose meg, sa Klæbo.

For Klæbo ble 15-kilometeren en real opptur. Han var overraskende langt bak på klassiskdelen av skiathlon, men viste med sprintgullet at han er i form. Fredag leverte Klæbo en taktisk genistrek som sikret ham en individuell OL-medalje på distanse.

Første distansemedalje

Det er den første individuelle mesterskapsmedaljen Klæbo noen gang har tatt på distanse, ettersom han ble diskvalifisert fra VM-gullet på femmila i fjor.

– Det smaker utrolig godt. Det er en stor dag. Det er første medaljen på distanse, og det attpåtil i intervallstart, sa Klæbo til Discovery.

– Det å stå her med en bronsemedalje er for meg godt som gull. Det er to mann som er sterkere, men så er jeg også nærmere nå enn jeg var på søndag. Det lover godt.

Iivo Niskanen var det ingenting å gjøre med. Dagen etter at søsteren Kerttu tapte en tidelsstrid med Therese Johaug på kvinnenes 10 kilometer, innfridde han forventningene på distansen der han var den store favoritten. Han gikk hardt ut fra start, så seg aldri tilbake og tok en knockoutseier 37,5 sekunder foran Klæbo og 23,2 foran Aleksander Bolsjunov.

Hans Christer Holund gikk inn til fjerdeplass, 12,3 sekunder fra medaljeplass.

Klæbo fra sjokkstart til bronse

Klæbo åpnet veldig forsiktig og lå 26,6 bak Niskanen på første måling etter 1,8 kilometer. Han hadde bare 43. beste passeringstid der, men Klæbo disponerte løpet godt, og på de siste mellomtidene knappet han innpå finnen.

Det ga en kamp mot Bolsjunov om sølvmedaljen. Russeren holdt imidlertid unna og sikret seg sølvet. I mål var han 14,3 sekunder foran Klæbo.

Bolsjunov satset i likhet med Niskanen på å åpne hardt. Utover i løpet tapte han mye til Klæbo, men det holdt altså likevel til å være foran i mål.

– Jeg hadde en plan om å åpne rolig, så går jeg fortere og fortere. Det er en god følelse å ta med seg, sa Klæbo.

Klæbo lå utmattet i målområdet etter å ha fullført, tilsynelatende etter å ha tatt ut det som var av krefter. I så fall var det et veldig godt disponert løp av nordmannen. Den svake åpningstiden hans skapte usikkerhet om det skulle bli nok en kollaps på et distanserenn i OL-høyden.

Golberg i veggen

I stedet ble det en svært positiv løpsutvikling. Klæbo klatret jevnt og trutt på listene og det var først på mellomtiden etter 13,8 kilometer at han var oppe på medaljeplass.

Lenge så det ut til at Pål Golberg skulle ha samme løpsutvikling. Han så ut som Norges medaljehåp og holdt tredjeplassen helt til 10,5 kilometer. Så traff han veggen. På oppløpet ble Golberg passert av Hans Christer Holund, som startet minuttet bak.

Det holdt likevel til 11.-plass for Golberg. Erik Valnes var i likhet med flere av de norske med på å skape spenning i løpet, men også han fikk det tøft utover. Han var drøyt 20 sekunder bak Golberg i mål på 15.-plass.

Dario Cologna, som vant 15-kilometeren i de tre foregående OL (to ganger i fri teknikk, en i klassisk), nøyde seg med 44.-plass fredag.