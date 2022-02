Oilers trengte ikke å overanstrenge seg for å vinne

Tommy Kristiansen, til høyre, jubler skikkelig etter at han har scoret 2–0-målet for hjemmelaget.

Oilers-spillerne trengte ikke bruke alt for mye krefter for å dra hjem en ny seier mot Ringerike, det var for fjerde gang denne sesongen.

