Magnus Carlsen: Trolig mitt siste VM

Magnus Carlsen (31) mer enn antyder at seieren over Jan Nepomnjasjtsjij (31) blir hans siste VM-match. Norges verdensmester vil trolig gi fra seg tittelen. Men han skal ikke legge opp.

SEIERSSELFIE: Magnus Carlsen tar bildet av seg selv med seierstrofeet han fikk etter VM-triumfen i Dubai. Trofeet inneholdt blant annet gull og en diamant.

Sjokknyheten kommer i et intervju som Carlsen har gjort med sponsoren Unibet.

– For dem som regner med at jeg skal spille VM neste gang , så er sjansen for at de blir skuffet, veldig stor, sier Carlsen til kompisen Magnus Barstad, som intervjuer ham i Dubai.

Magnus Carlsen åpner likevel for at det kan bli en sjette VM-finale - men bare dersom Alireza Firouzja (18) skulle bli motstanderen.

Iraneren, som nå spiller for Frankrike, har imponert stort i det siste, er nærmest Carlsen på verdensrankingen, og tilhører en ny generasjon.

Men for å bli Carlsens motstander må Firouzja vinne den såkalte kandidatturneringen, VM-kvalifiseringen som kanskje er enda tøffere enn en VM-match. Åtte manns skal kjempe om å bli Carlsens utfordrer.

Magnus Carlsen forsvarte nok en gang sin VM-tittel i sjakk da han fredag vant det 11. partiet over Jan Nepomnjasjtsjij - og avgjorde kampen. Med 7,5–3,5 var det umulig for russeren å ta igjen Carlsen de tre siste av de i alt 14 planlagte partiene. Nordmannen har nå vært verdensmester sammenhengende siden 2013.

Han understreker at han slett ikke er aktuelt å legge opp, nærmest tvert imot.

– Nei, det er viktig for meg å si at jeg ikke tenker å legge opp sjakken. Jeg skal fortsette å spille sjakk, det gir meg masse glede. Allerede midt under VM her i Dubai begynte jeg å glede meg til at jeg skal spille VM i hurtig- og lynsjakk i romjula. Men VM har ikke vært så lystbetont hele veien.

Så avslører Carlsen:

– Jeg har hatt klart for meg det meste av året at denne VM-matchen skulle være den siste. Det betyr ikke så mye lengre som det gjorde en gang.

– Jeg har ikke følt at det positive har oppveid det negative. Jeg ville gi meg på topp, sier Carlsen i intervjuet, som du kan se her (ekstern lenke).

Samtidig var det en hendelse som fikk Magnus Carlsen til å tenke seg om to ganger:

– Det som skjedde under Grand Swiss i Riga, der Alireza Firouzja vant og kvalifiserte seg for kandidatturneringen ... Da er det kanskje reelt at jeg kan komme til å møte ham neste gang. Det kan være noe som motiverer meg ordentlig. Det hjalp meg allerede med motivasjonen til VM-matchen nå.

Carlsen er klar i sin tale:

– Hvis en annen enn Firouzja vinner kandidatturneringen, er det lite sannsynlig at jeg spiller neste VM-match. Da tror jeg at jeg vil si at jeg er fornøyd. Det finnes så mye annet jeg kan prøve å gjøre. Jeg er veldig motivert for å få opp ratingen til 2900.

Ingen sjakkspiller i verden har hatt høyere rating enn Magnus Carlsen: 2882. Det er altså fortsatt ingen som har klart drømmegrensen 2900. Nå står han på 2865 etter VM-triumfen over Nepomnjasjtsjij.

– Jeg har aldri hatt det som mål tidligere, fordi jeg har følt at det har vært vanskelig. Jeg har fått opp ratingen litt igjen nå, til 2865, og det er i hvert fall et mål man kan sette seg. Det føles ikke helt umulig, men samtidig vet jeg at jeg da må være på topp hver gang jeg spiller. Det er ikke rom for feilmargin. Det er noe å motivere seg for.

Men om Firouzja vinner kandidatturneringen?

– Da er det rimelig sjanse for at jeg skal kommer til å være med i neste VM-match, sier Carlsen i intervjuet med navnebror Barstad.

NORWAY CHESS: Firouzja og Carlsen spilte mot hverandre i Stavanger i september.

31-åringen snakker i intervjuet også om at gleden ved å vinne «ikke er i nærheten av» det han så for seg. Oppgjøret mot Nepomnjasjtsjij ble på mange måter slik som Carlsen spådde i podcasten «Løperekka» før VM: Når russeren begynte å tape, så kunne det bli flere tap. Carlsen vant parti 6, 8,9 og 11 - og dermed trengte han ikke spille lenger i matchen, som opprinnelig var satt opp over 14 partier.

– Så fort jeg fikk den første seieren, så jeg en annen selvtillit. Jeg tenkte at så lenge jeg ikke dummer meg ut, så kommer jeg til å vinne dette.

Carlsen synes det er vanskelig å svare på om han var på sitt aller beste mot Nepomnjasjtsjij:

– Jeg føler ikke at jeg var på topp. Jeg fikk ikke vist alt jeg kan kreativt. Men profesjonelt, effektivt var jeg på mitt beste. Det handler om å unngå feilene. Selvfølgelig gjorde jeg feil, men det var i de mest kompliserte stillingene, der det kan gå galt. I turneringer tidligere har jeg ikke hatt energi eller motivasjon til å unngå alle feil, men denne gang var det ikke noe problem.

PS: Følgende seks mann er foreløpig klare for den åtte mann store kandidatturneringen (det er dessverre i øyeblikket usannsynlig at noen kvinne klarer å kvalifisere seg): Fabiano Caruana, Sergej Karjakin, Teimour Radjabov, Jan-Krzysztof Duda, Alireza Firouzja og altså Jan Nepomnjasjtsjij som tapende VM-finalist.