Jonas Duff Gausdal ble tomålshelt mot Sandved

Jonas Duff Gausdal scoret to av målene og hjalp Bogafjell til 4-1-seier over Sandved i G16 1. divisjon, rogaland - avdeling 2.

Skjult personinfo ga Bogafjell ledelsen etter 19 minutters spill, og etter 31 minutter doblet Ole Sandve ledelsen til Bogafjell. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0 til Bogafjell.

Målshow i andre omgang

Niklas Valle satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid, og Skjult personinfo scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 like etterpå. Håkon Aarbakke reduserte til 4-1 for Sandved åtte minutter før slutt.

Topper serien

Det var Sandveds første tap denne sesongen.

Bogafjells Herman Tøge pådro seg gult kort.

Etter tirsdagens kamp er Bogafjell på topp i serien på tabellen med tre poeng, mens Sandved er nummer to med null poeng.

Sandved spiller neste kamp mot Egersund 17. august, mens Bogafjell møter Sandved 26. august.

