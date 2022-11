Djokovic for sterk for Ruud i ATP-finalen: – En dag får du hånden på pokalen

Casper Ruud storspilte i perioder, men kunne ikke stå imot Novak Djokovic i finalen i ATP-sluttspillet. Serberen vant 7-5, 6-3.

Casper Ruud tapte ATP-finalen i Torino mot Novak Djokovic fra Serbia søndag.

NTB

Novak Djokovic vant ATP-sluttspillet for sjette gang.

– Det har vært et år med mye oppgang og noen nedturer, og jeg ser allerede fram til neste sesong, sa en ikke altfor skuffet Ruud i intervjuet med arrangøren etter tapet for Djokovic.

Med andreplassen i ATP-sluttspillet innkasserte nordmannen over 21 millioner kroner, mens Djokovic tok med seg over det dobbelte.

Djokovic halte i land et svært jevnt første sett, etter at han brøt Ruuds serve og vant 7-5. Da hadde nordmannen stått imot tre tidligere breakballer fra serberen.

Trykket hardere

I det andre settet trykket serberen enda hardere på og nivåforskjellen ble større. Djokovic brøt Ruuds serve i det fjerde gamet og gikk opp til 3-1. Det forspranget klarte nordmannen ikke å ta igjen.

– Det er små marginer, ett brudd var nok i hvert sett. Jeg fikk ham til å løpe og jeg er veldig fornøyd, sa Djokovic til arrangøren etter kampen.

Djokovic var også full av lovord om sin motstander.

– Du har spilt to Grand Slam-turneringer i år, du hadde nok håpet på en seier. Men du er fortsatt ung og jeg sikker på at du en dag får hånden på denne pokalen, sa serberen.

Discoverys tennisekspert Øivind Sørvald oppsummerte kampen slik:

– Djokovic kjører perfekt taktikk mot Casper, presser ham og får ham til å løpe sideveis. Han er så utrolig nøyaktig. Forferdelig for Casper, så klart, men han lærer av det.

Eldste vinner

Det er sjette gang Djokovic vinner ATP-sluttspillet, sist gang i 2015, og serberen (35) er dermed den eldste som vinner turneringen.

Han har i løpet av turneringen i Torino spilt seg opp tre plasser på ATP-rankingen og vil nå være nummer fem, på plassen bak Ruud.

Serberen har hatt en spesiell sesong, der han har gått glipp av to Grand Slam-turneringer og fire Masters-turneringer.

– Bare jeg og mitt team har visst hvordan dette året har vært, sa Djokovic, som i januar måtte forlate Australia etter å ha blitt nektet visum. Den beslutningen er omgjort før turneringen slås i gang i januar 2023.

Mer enn forventet

Søndagens finale var den fjerde store for Ruud i 2022. Han kan se tilbake på to Grand Slam-finaler (Paris og New York), samt finalen i Masters-turneringen i Miami.

– Å ta seg helt til en finale er mer enn jeg hadde forventet før jeg kom hit, sa Ruud til NTB før finalen.

ATP-sluttspillet var en stor opptur for nordmannen, som trøblet en god del etter US Open-finalen mot Carlos Alcaraz i september.