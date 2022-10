Droppet hijaben – mot­tatt som en helt i Tehe­ran: – Jeg har opp­levd mye spenning og stress

Elnaz Rekabi ble mottatt som en helt da hun landet i Teheran etter forsvinningen. Søndag droppet den iranske klatreren den påbudte hijaben under Asiamesterskapet.

HJEM TIL IRAN: Elnaz Rekabi på Imam Khomeini International Airport onsdag morgen.

Ifølge The Guardian ble Rekabi møtt av en stor folkemengde. En video fra hendelsen viser at 33-åringen ble møtt med jubelrop. Hun ble kalt en helt.

– Jeg kommer tilbake til Iran med fred i sinnet. Jeg har opplevd mye spenning og stress. Men så langt har gudskjelov ingenting skjedd, blir hun sitert på.

Elnaz Rekabi, med VM-bronse i fjor, brukte posisjonen til å klatre med hestehalen fri i Sør-Korea. Det har vært opptøyer i Iran etter at den islamske republikkens moralpoliti 16. september arresterte Mahsa Amini for ikke å ha dekket til håret tilstrekkelig. 22-åringen døde i fangenskap.

Ifølge menneskerettsgruppen Iran Human Rights har minst 215 personer blitt drept under demonstrasjonene.

DROPPET HIJAB: Elnaz Rekabi under Asiamesterskapet søndag.

Venner og supportere av den iranske klatreren har vært bekymret for henne siden søndag. Ingen fikk kontakt med Elnaz Rekabi. Den iranske ambassaden i Seoul meldte etter hvert at hun var på vei hjem til Teheran. Hennes mobil og pass skal ha vært konfiskert, ifølge den persiske utgaven av BBC.

Etter at saken vakte stor oppmerksomhet internasjonalt kom det tirsdag en oppdatering på hennes Instagram-konto.

– Det var ikke meningen å ta av min hijab, men det skjedde ved noen problemer i form av endring av tider rundt konkurransen. Det var ikke bevisst, sto det i meldingen.

Midtøsten-korrespondent for BBC, Nafiseh Kohnavard, mente at meldingen var skrevet under press fra iranske myndigheter.

Onsdag ankom klatreren Imam Khomeini International Airport iført en svart baseballcap og et tørkle på hodet. Hun mottok blomster og ble filmet av den statlige TV-kanalen.

– Fordi at jeg var travelt opptatt med å ta på sko og utstyr, glemte jeg å ta på meg hijaben før jeg konkurrerte, er Rekabi sitert på.

PROTEST: Det var demonstrasjoner utenfor Irans ambassade i Sør-Korea tirsdag.

Iranske kvinner er ved lov forpliktet til å bruke hijab i alle konkurranser utenlands. Landets ambassade i Seoul benektet tirsdag «alle falske nyheter og desinformasjon om Ms. Elnaz Rekabi» i en Twitter-melding. Vedlagt var et bilde av Rekabi. Ikke fra mesterskapet i Sør-Korea sist helg. Men fra VM i fjor. Med hijab.

Tina Johnsen Hafsaas med fem kongepokaler i sportsklatring gir Elnaz Rekabi stor støtte i å konkurrere uten hijab.

– Det Elnaz har gjort er modig og det står det stor respekt av hennes handlinger, skriver Johnsen Hafsaas i en tekstmelding til VG.

– Jeg kjenner ikke Elnaz personlig, men hun har deltatt i de store konkurransene så lenge jeg kan huske, alltid iført hijab og heldekkende drakt. Hennes handlinger i helgen er beundringsverdig, og hun er en veldig dyktig klatrer jeg håper vi får se i aksjon igjen under VM neste år, sier Norges beste kvinnelige klatrer.