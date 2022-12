Komikveld da Liverpool vant etter selvmålshow

(Liverpool – Leicester 2–1) Liverpool tok tre poeng og sikret sin fjerde strake ligaseier. Mye av æren for det skal Wout Faes (24) ha.

Kiernan Dewsbury-Hall hadde rystet hjemmepublikumet etter kun fire minutter da han sendte Leicester i føringen.

Liverpool så lenge fortapt ut i angrep.

Så kom det to ulovlig sene julepresanger fra den belgiske Leicester-stopperen Wout Faes.

38 minutter ut i førsteomgang slo Liverpool-back Trent Alexander-Arnold et innlegg. Ingen Liverpool-spillere var på plass for å avslutte, men det var Wout Faes.

Det var et innlegg som keeper Danny Ward enkelt kunne fange, men i stedet prøvde stopperen å klarere ballen. Det gikk så galt som det absolutt kunne gå – et skikkelig sleivtreff gikk over Ward og dalte inn i mål, via stolpen.

Få minutter senere gikk det riv ruskende galt nok en gang for samme mann.

Liverpool-spiss Darwin Núñez kom alene med Ward og chippet ballen lekkert over keeperen, men da Liverpool-supporterne og Núñez trodde marginene var på bortelagets side da ballen traff stolpen, så kom deres redningsmann til aksjon igjen.

Faes beregnet utgangen av ballen feil og dunket den i nettaket.

Flere scoringer ble det ikke. Tre poeng går dermed til Liverpool, og rødtrøyene har nå bare to poeng opp til Tottenham på fjerdeplassen, som gir Champions League-spill.

Det er Liverpools fjerde strake seier i ligaen.

Kvelden startet imidlertid på verst tenkelig vis for hjemmelaget. Liverpools stoppere Joel Matip og Virgil van Dijk tapte hver sin duell etter et utspark, før det litt ut av ingenting åpnet seg store rom for gjestene.

Kaptein Jordan Henderson bommet på sin takling – og vipps hadde Dewsbury-Hall en hel autostrada å kose seg med.

Han var sikker alene med keeper og satte inn 1–0.

Liverpool virket ikke å våkne særlig etter den tidlige scoringen – og utenom en halvfarlig sjanse med Darwin Núñez og Mohamed Salah i hovedrollene, var ikke tidligere Leicesters Danny Ward noe truet mellom stengene.

Men som nevnt – kom det to gavepakker fra Wout Faes som sendte Liverpool i føringen til pause.

Du kan se begge scoringene i en samlet pakke her:

De to selvmålene ga Liverpool blod på tann, som virkelig jaktet den tredje scoringen i annenomgang.

Først hamret kaptein Henderson til på volley, som akkurat var på feil side av stolpen.

Minuttet etterpå fikk Salah en stor sjanse med sin mindre foretrukne fot da han avsluttet utenfor mål alene med keeper.

Harvey Barnes og Leicester var på en farlig visitt i angrepet etter Salahs store sjanse, men også denne gangen ble det bare nesten.

Med drøyt ti minutter igjen på klokken fikk Núñez to kjempesjanser. Det skjedde rundt mye angriperen, akkurat som i Liverpools 3–1-seier mot Aston Villa.

– På en annen dag kunne Núñez hatt et hat trick, sier Jamie Carragher på Sky Sports-sendingen.

Først avsluttet han like over mål fra en glitrende skuddposisjon, og så fikk han en god mulighet av Faes, som mistet ballen som bakerste mann.

NESTEN: Darwin Núñez hadde flere store muligheter til å score – akkurat som i forrige kamp – men det ville seg ikke for angriperen i kveld.

Men Núñez brukte altfor lang tid da han skulle sentre til sin lagkamerat Salah. I etterpåklokes navn burde han ha skutt selv.

Liverpool møter Brentford borte 2. januar, mens Leicester spiller hjemme mot Fulham dagen etter.

Cody Gakpo, Liverpools nysignering, er spilleklar fra 1. januar. Han fulgte dermed kampen fra tribuen fredag.