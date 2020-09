Første trepoenger for Hareide. Men den satt langt inne.

Innbytter Vegar Eggen Hedenstads scoring ti minutter før slutt ga Rosenborg 2-1-seier i eliteserieoppgjøpret mot Haugesund søndag.

ROSENBORG-HAUGESUND 2–1

Seieren var Åge Hareides første i serien etter trenercomebacket på Lerkendal.

– Skal vi henge med, må vi ha alle mann friske. Nå sparte vi Anders (Konradsen) bevisst med tanke på torsdagens kamp. Det er et tøft program. Nå må Dino (Islamovic) stå over neste kamp, så da er det klart for Torgeir (Børven), sa Hareide til Eurosport etter kampen.

Haugesund tok ledelsen ved Kristoffer Velde i 1. omgang, mens Dino Islamovics utlignet kort etter pause for hjemmelaget. Så ble Hedenstad matchvinner etter 80 minutters spill.

Med seieren avanserte Rosenborg forbi Vålerenga på tabellen til tredjeplass. Begge lagene har 32 poeng, og det er to poeng opp til Molde på annenplassen. Opp til ledende Bodø/Glimt er det hele 18 poeng.

Etter en tam 1. omgang synes Haugesund-spøkelset å fortsette for Rosenborg på Lerkendal.

Åge Hareide kunne smile da Rosenborg kriget seg til en seier over Haugesund. Foto: Ole Martin Wold

Tilbake etter sykdom

Kampen i Trondheim var ti minutter gammel da Kristoffer Velde fikk en gavepakke da RBK-målvakten André Hansen. Sistnevnte misset stort på en Haugesund-corner, og Hansens forsøk på klarering havnet rett på hodet til Velde. Det var hans sjette mål denne sesongen.

– Jeg har slitt litt, og jeg er tilbake etter en tids sykdom. Dette var et sånt drittmål, sa Velde til Eurosport i pausen.

Innbytter Vegar Eggen Hedenstad reddet Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold, NTB SCANPIX

Hansen var tilbake i RBK-buret etter å ha vært ute i lengre tide med lyskeplager.

– Jeg feilberegnet vinden litt på corneren, sa Rosenborg-sisteskansen om baklengsmålet.

Rosenborg fikk summet seg litt etter kalddusjen og Dino Islamovic forsøkte seg med en heading fra 16-meteren, men FKH-keeper Helge Sandvik fikk så vidt slått ballen over.

Leken scoring

Rosenborg har ikke tapt i serien siden 2. august, men kom fra to strake uavgjorte kamper.

– Vi må ta på oss arbeidsklærne skal vi vinne kampen, sa trener Hareide i pausen.

Han la til at spillerne virket for engstelige og tapte for mange dueller.

Etter hvilen var engstelsen borte, og Islamovic satte lekent inn utligningen med et hælspark etter bare fem minutter.

Rosenborg klarte å produsere flere og flere sjanser, men det varte helt til ti minutter igjen av kampen da Kristoffer Zachariasen og Hedenstad utnyttet en dårlig klarering fra Haugesund inne i feltet.

I neste runde 27. september skal Rosenborg møte Aalesund borte, mens Haugesund tar imot Odd.

Torsdag tar RBK imot tyrkiske Alanyaspor på Lerkendal i 3. kvalifiseringsrunde i europaligaen.

