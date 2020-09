Sagosen-show i Kiel-debuten: – Han er en trollmann

Sander Sagosen brukte bare 31 sekunder på å score for storklubben Kiel. Debuten ga 31-21 over Zagreb i Champions League. Harald Reinkind imponerte også.

Sander Sagosen storspilte for sin nye klubb. Foto: DENIS LOVROVIC

Zagreb-Kiel 21–31

Sagosens nye håndballiv startet bra. Kiel har god økonomi. Troppen kom til Kroatia i et eget privatfly noen timer før kampstart. Dette var for å begrense antall timer i Kroatia og minimere risikoen for koronasmitte.

Den tyske klubben har ett mål over alle andre denne sesongen. Det er å vinne mesterligaen. Det er snart ni år siden forrige gang det skjedde.

25-åringen Sagosen spilte noe mer enn halvparten av 1.-omgangen mot Zagreb i mesterligaåpningen. Det sto 14-6 til Kiel ved halvtid. Kiel spilte strålende også i forsvar der også trønderen var sentral.

Sagosen-show

Sagosen scoret tre ganger og la tre målgivende pasninger på snaut 20 minutter på banen før pause. Den første Sagosen-scoringen kom mot Zagrebs 206 centimeter høye keeper Matej Asanin før minuttet var spilt.

– Han er en trollmann denne Sagosen. En fantastisk spiller. Han virker noen ganger som synsk. Han ser ting andre spillere ikke gjør, sa kommentatorene på dansk TV.

Reinkind kom inn for Kiel midtveis i den første omgangen og var svært positiv i angrepsspillet med to friske mål. Begge nordmennene viste seg meget godt fram etter pausen.

Den norske duoen var Kiels beste i angrep og hamret inn mål, men Sagosen var likevel i en egen liten klasse. Han blandet mål med assist.

Han stoppet på sju scoringer etter ni skudd. Reikind traff på fem av seks forsøk med venstrearmen.

Sagosen er av de fleste eksperter ansett som verdens beste håndballspiller. Kiel-debuten dempet ikke forventningene til ham etter overgangen til tysk håndball.

Tomt

Kampen gikk i Zagreb Arena. Der var det ingen tilskuere. Hallen har en kapasitet for vel 15.000 på tribunene.

Kiel har et kanonlag på gang. Sagosen i spann med den kroatiske legenden Domagoj Duvnjak er nok til å skremme alle motstandere. Torsdag spilte heller ikke verdens antatt beste keeper Niklas Landin i det hele tatt.

Kiel sliter med skader for tiden. Mot Zagreb kom en hjelpetrener (tidligere proff i Danmark) inn da det gjensto ti minutter.

