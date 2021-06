5000 fans skal inn på Lerkendal. Disse reglene gjelder

Alle uten koronasertifikat må testes for å slippe inn på Lerkendal onsdag. Dette er reglene som gjelder for å se RBK spille kamp.

Tove Moe Dyrhaug og Rosenborg jobber hardt for å legge til rette for at 5000 tilskuere kan se Rosenborg mot Haugesund onsdag. Foto: Christine Schefte

17. juni ble det tillatt å ha inntil 5000 personer på utendørs idrettsarrangement i Norge dersom de har «grønt» koronasertifikat. Rosenborg har 5200 sesongkortinnehavere og har spurt alle om de kommer på kamp onsdag.

– Cirka 1500 har gitt tilbakemelding på at de ikke kommer til å bruke billetten sin. Årsaken er ferietid og logistikken rundt at de må ta koronatest hvis de ikke har koronasertifikat, i tillegg til at mange av våre sesongkortkunder ikke bor i Trondheim. Per nå har vi 800 billetter lagt ut for salg, sier Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg Ballklub når hun møter Adresseavisen mandag ettermiddag.

Onsdag tillater koronareglene at antall tillatte tilskuere øker fra 200 til 5000 på Lerkendal. Alle må sitte i fastmonterte seter og vise fram vaksinepass eller negativ koronatest for å slippe inn. Foto: Christine Schefte

Ekstra ressurser

Hun beskriver logistikken rundt kamparrangementet som krevende. Ekstra ressurser er leid inn, og hun har ikke oversikt over hva regninga blir til slutt.

–Men vi har jobbet på, for vi ønsker jo svært gjerne å ha folk tilbake på Lerkendal, sier Dyrhaug som er trygg på at 5000 tilskuere vil se kampen fra stadion.

Koronasertifikatet ble presentert i starten av juni og viser vaksineringsstatus, om du er frisk fra smitte og testresultater. Det kan ikke brukes i kommuner som er underlagt strengere tiltaksnivå på grunn av ukontrollert smitte.

Publikum som vil se Rosenborg - Haugesund kan ta en gratis koronatest på Coop-tribunen på kampdagen. Foto: Christine Schefte

For å oppfylle kravene som stilles for å få et gyldig koronasertifikat, må ett av disse tre kriteriene være innfridd:

Du har fått din første vaksine for minimum tre uker siden.

Du har vært smittet av covid-19 i løpet av de siste seks månedene.

Du kan fremvise negativ korona-test tatt i løpet av de siste 24 timene.

Gratis hurtigtest

Klokka 1800 tirsdag kveld legges det til rette for at publikum kan ta en gratis hurtigtest på Lerkendal. Bestilling av denne gjøres via klubbens hjemmeside.

Testingen foregår på Coop-tribunen og tar cirka 20 minutter.

– Vi har også testing fra klokka 08 kampdag, opplyser RBK-lederen.

Rosenborg jobber hardt for å legge til rette for at 5000 fans kan få innpass på Lerkendal innenfor de gjeldende koronareglene. Foto: Christine Schefte

Det er ikke en spytt-test, men en ordinær koronatest som venter fotballpublikummet. Alle aldersgrupper som ønsker seg på kamp og ikke har grønt koronasertifikat må testes.

Når man har negativ test, får man et bånd rundt armen som et synlig bevis.

Publikum oppfordres likevel til å bruke munnbind til og fra stadion og til å holde god avstand til andre.

– Det er veldig ressurskrevende, men for oss var det ikke aktuelt å slippe inn kun 2000 som også er tillatt. Da hadde vi hatt 3000 misfornøyde sesongkortinnehavere, sier Moe Dyrhaug.

RBK Kvinner tillater kun 300

En time etter avspark på Lerkendal, tar RBK Kvinner imot Klepp på Koteng Arena.

– På denne kampen åpner vi opp for 50 prosent kapasitet, opplyser Torgrim Olsen, markeds- og medieansvarlig i klubben.

Det betyr at det ikke er krav om covidtest og koronasertifikat.

Maks antall tilskuere på denne kampen blir dermed 300 tilskuere som er plassert på annethvert sete på stadion.