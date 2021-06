Storklubb har lagt inn bud på TIL-talent: Svaret kom umiddelbart

I fjor ble Runar Norheim den yngste spilleren som har spilt for TIL. Nå vil FC København hente 16-åringen til Danmark.

Runar Norheim etter kampen han debuterte imot Sandnes/Ulf i september 2020. Foto: Carina Johansen

Unggutten har vært et fast innslag på TILs treninger gjennom mye av 2020 og 2021. Den aldersbestemte landslagsspilleren fra Finnsnes, kom fra Varden sist sommer på en treårskontrakt som går ut i 2023.

Den gangen i konkurranse med FC København og Bodø/Glimt. Førstnevnte klubb har på ingen måte gitt opp.

For etter det iTromsø får opplyst la den danske storklubben nylig inn et bud på en snau million kroner, for å hente Norheim i sommer.

Det bekrefter TILs team manager, Lars Petter Andressen, til iTromsø. Og han er klar på hvorfor TIL takket kontant nei.

– Vurderingen var at det budet var et stykke unna det vi mener verdien på Runar er, sier Andressen til iTromsø.

– Lyst å beholde Runar i Tromsø

En totalramme på en slik avtale har potensielt flere millioner med bonuser, videresalg og prestasjon som antall kamper, eller A-lagsdebut.

Interessen skal, etter det iTromsø får opplyst, ikke ha kjølnet fra FC København.

– Det foregår prat i kulissene med agent og klubb, men det ser ikke ut som det skal bli noe av nå. Men vi er jo på generelt grunnlag en selgende klubb. Og det er alltid hyggelig at større klubber er interessert i spillerne våre, sier Andressen før han poengterer noe viktig.

– Vi har veldig lyst til at Runar skal ta stegene inn til å bli A-lagsspiller i TIL. Og deretter ta stegene. Men slik fungerer ikke alltid fotballen, sier Andressen med tanke på at man aldri kan vite når et bud kommer.

Debuterte som 15-åring

Norheim fikk A-lagsdebuten sin for TIL i 1.-divisjon, borte mot Sandnes/Ulf i september i fjor. Som den yngste i TIL-historien i en alder av 15 år og 220 dager. Innbytter var han også mot Åsane og Strømmen. Foreløpig har eliteseriedebuten latt vente på seg. 16-åringen var ikke med i troppen til Skien torsdag kveld fordi han nylig har vært på aldersbestemt landslagssamling.

Andressen legger ikke legger skjul på at de store klubbene har en stadig mer aggressiv taktikk inn mot mindre klubber når spillerne er tidlig i tenårene.

– De store klubbene er mer og mer ivrige på å hente unge spillere. Det vet vi godt.