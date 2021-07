Forventer bud på RBK-stjernen

Ingrid Syrstad Engen mener Julie Blakstad allerede er god nok til å spille i en utenlandsk storklubb.

Julie Blakstad stresser ikke med et proffeventyr i utlandet: – Så lenge jeg kan utvikle meg i RBK, er det ikke feil å være her. Foto: Camilla Alexandra Lie

LADE: – Jeg tror det vil komme et tilbud, og da blir det opp til henne selv.

Det sier Ingrid Syrstad Engen på spørsmål om hun tror Julie Blakstad kan forsvinne fra RBK før kontrakten hennes går ut om halvannet år. De to kjenner hverandre gjennom landslagsspill for Norge.

Blakstad har vært en av Toppseriens aller beste spillere denne sesongen. 19-åringen har vært en av de viktigste bidragsyterne til at RBK står med full pott i år. Hun står med fire mål på seks kamper.

– En komplett spiller

Det var på denne tiden i fjor at Blakstad signerte for klubben. Den gangen skrev hun under på en kontrakt ut sesongen. Før jul forlenget hun kontrakten med to nye år.

– Jeg spår at en utenlandsk proffklubb vil komme med et bud på henne før kontrakten går ut. Det er en trend i internasjonal fotball at toppklubbene er villige til å kjøpe spillere ut av kontraktene deres, sier Engen, som om kort tid vil presenteres for en ny europeisk storklubb.

Hun valgte å takke nei til ny Wolfsburg-kontrakt, og vil derfor gå gratis til sin nye klubb. Adresseavisen vet at hun har vært i dialog med flere klubber, og at Barcelona er en av dem.

Engen mener Blakstad allerede er god nok for å spille for en europeisk storklubb.

– Hun er allerede en komplett spiller med noen ekstreme spissferdigheter. Jeg syns ikke hun mangler noe som helst, og det er ganske unikt for en 19-åring. Fysikken er også på plass, sier hun.

– Det er vanskelig å si om hun allerede kan spille fast for en toppklubb i en av de beste ligaene, men hun har nivået inne. Jeg tror ikke det er feil av henne å gå til utlandet nå snart.

Ingrid Syrstad Engen tror utenlandske storklubber føler nøye med på Julie Blakstad: – Jeg tror det vil komme et tilbud. Foto: Camilla Alexandra Lie

– Ikke feil å være her

Slik reagerer Blakstad selv på Engens uttalelser:

– Det er veldig hyggelig å høre. Ingrid har vært ute og kjent på nivået. At hun sier det, setter jeg stor pris på.

– Bud og fremtid er ikke noe jeg tenker på. Jeg fokuserer på Rosenborg og utviklingen min her. Vi får eventuelt ta det når det kommer, men jeg ønsker å komme meg ut i Europa etter hvert.

– Hva må til for at et proffeventyr i utlandet blir aktuelt?

– Så lenge jeg kan utvikle meg i RBK, er det ikke feil å være her. Hvis jeg blir den som alltid skal lede an og dominere, både i treningshverdagen og under kampene, er tiden inne for å gjøre noe nytt. Men fortsatt har jeg noe å strekke meg etter i Norge.

RBK-trener Steinar Lein sier til Adresseavisen at de ikke kommer til å stå i veien for en overgang.

– Jeg er enig med Ingrid. Det er jeg. Samtidig kan hun være her og ha god tid til å utvikle seg. Vi jobber mye med å gjøre henne godt rustet før hun drar. Hun er veldig god, og vi har mange andre som er bra. Jeg tror det er fornuftig av henne å være her litt til. Hvis hun er tålmodig og utvikler seg videre, vil hun stå enda bedre rustet når den dagen kommer.

– Forventer dere at det kommer et bud før kontrakten hennes går ut?

– Ja, det er jeg ganske sikker på. Vi har flere spillere som er interessante for andre klubber. Det tikker nok inn forespørsler hele tiden. Jeg ser på det som en stort komplement. Vi lever godt med det.

RBK-trener Steinar Lein forventer at det vil komme bud på Julie Blakstad. Foto: Camilla Alexandra Lie

– Kan tilby ganske ekstreme lønninger

Engen sier lønnsnivået i de store ligaene øker raskt. Hun ønsker ikke å kommentere egne avtaler.

– I de beste klubbene har det vært bra i mange år. Nå kommer flere klubber etter. I tillegg er det en del av de største klubbene som kan tilby ganske ekstreme lønninger til enkeltspillere.

– Hva legger du i «ekstreme lønninger»?

– Jeg vil ikke gå inn på hvilke summer det er snakk om, men det er en del klubber som er villige til å strekke seg langt for å gi spillere ekstra høy lønn.

Blakstad har tidligere uttalt til Adresseavisen at hun kan leve av lønnen hun allerede har i RBK. Ved siden av fotballen er hun student ved NTNU (industriell økonomi).