Britisk fotballekspert: – Håper ikke Ødegaard ødelegger for Arsenals supertalent

De gamle engelske fotballheltene Jamie Redknapp og Rio Ferdinand har en felles bekymring når det gjelder Martin Ødegaard (22): At nordmannen skal bremse utviklingen til supertalentet Emile Smith Rowe (20).

DEBUT: Martin Ødegaard debuterte mot Manchester United på lørdag. Foto: SHAUN BOTTERILL / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Den viktigste katalysatoren for Arsenal i år har vært de unge spillerne, sier Jamie Redknapp (47) i en episode av Pitch to Post Preview Podcast.

Ødegaard signerte 27. januar en låneavtale med Arsenal, som binder han til klubben ut sesongen. Drammen-gutten kan bekle tier-rollen på laget, en posisjon Smith Rowe har spilt i den siste tiden.

– Smith Rowe har kommet inn og vært en åpenbaring denne sesongen. De trengte noen for å tenne flammen og gi dem den gnisten de trengte, sier den tidligere Liverpool-spilleren og fortsetter:

– Jeg håper ikke Ødegaard ødelegger for Arsenals supertalent.

Redknapp er ikke den eneste som frykter at nordmannens inntog i Arsenal kan gå utover Smith Rowes utvikling.

– Det som bekymrer meg med Ødegaard, er om han kommer inn og tar plassen til Emile Smith Rowe, da blir jeg knust. Han har kommet inn og gjort utrolige ting. Han har vært et friskt pust for Arsenal og jeg er sikker på at fansen hadde vært ville etter ham om de var på stadion, sier Manchester United-legenden Rio Ferdinand (42) på YouTube-kanalen Five 25. januar.

Mikel Arteta har vært tydelig i hans beundring av Ødegaard.

– Han tilpasser seg veldig bra. Han bringer med seg smil og glede. Teknisk er han en veldig begavet spiller. Han er en spiller vi trenger i de posisjonene, og forhåpentligvis kan han bidra meget raskt, sa Arteta til TV 2 etter debuten hans mot Manchester United lørdag.

Ødegaard trente for første gang med laget torsdag 28. januar og fikk syv minutter på banen mot de røde fra Manchester kun to dager senere. Noen lovnader om en plass i elleveren får han imidlertid ikke.

– La oss ta kamp for kamp. Han har trent halvannen dag med laget og har allerede fått noen minutter. Det er ikke en dårlig start, sa Arteta til TV 2 etter kampen.

Arsenaltreneren ser imidlertid ingen problemer ved å ha to talentfulle spillere i samme posisjon og mener at de kan spille sammen.

– Det er ikke noe problem. Selvfølgelig kan de spille sammen, og det handler ikke om å skyve noen ut av laget, sa Arteta til Evening Standard etter kampen.

Arsenal spiller borte mot Wolverhampton i dag kl. 19:00. Det er grunn til å tro at Ødegaard får sin debut fra start med den skadeutsatte troppen Arsenal har nå. Kampen ser du på TV 2 sport premium.